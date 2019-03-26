Первый тур выборов президента Украины состоится уже 31 марта, и в бюллетене будет 39 кандидатов. Однако уже сейчас социсследования позволяют определить узкий круг лиц, чьи рейтинги сильно опережают других участников гонки.

ВВС рассказывает, что следует знать о топ-5 кандидатов в президенты Украины: их программах, достоинствах и недостатках. Максимально коротко.

Владимир Зеленский, 41 год, комик

Актер, который сыграл Наполеона и президента Украины в кинокомедиях, может стать настоящим президентом Украины, и это не шутка.

Фото УНИАН

Родился в Кривом Роге, получил юридическое образование, но ни дня не работал по специальности. Играл в КВН, но рассорился с Александром Масляковым и превратил свою команду "95-й квартал" в успешную студию, выпускающую юмористические шоу, комедийные фильмы и сериалы. В одном из них - "Слуга народа" - Зеленский играет учителя, ставшего президентом Украины.

«Я иду в президенты на один срок. Первый законопроект - "О народовластии", чтобы народ ставил задачи власти через референдумы. Каждый бизнесмен сможет за 5% легализовать свои доходы. Каждый ребенок сможет накапливать на своем счету доходы от реализации государством природных благ. Монетизация льгот и субсидий. Украина должна стать мировым экологическим продовольственным супермаркетом», - говорится в программе Зеленского.

Петр Порошенко, 53 года, президент Украины

Называет себя самым нежелаемым для Путина кандидатом в президенты. Рейтинги не ахти, но говорит, что не проиграл ни одних выборов в жизни.

Фото УНИАН

Один из самых богатых украинцев, был секретарем Совбеза и главой МИД при Ющенко, министром экономики при Януковиче. Президентом стал неожиданно: после Евромайдана его прочили скорее в мэры Киева. Обещал продать свой бизнес и закончить АТО за несколько часов. Не сделал ни того, ни другого, но за последнее обещание извинился.

В его программе говорится: «Наша миссия - членство в ЕС и НАТО, подадим заявку в 2023 году, вступим в качестве регионального лидера. Завершим начатые реформы, страна-оккупант возместит убытки. Мы защитили от российской агрессии не только себя, но и всю европейскую цивилизацию. Стратегические приоритеты экономики: аграрный сектор, ІТ-сектор, индустриальное развитие, транспорт и туризм. Украина - это Европа.

Юлия Тимошенко, 58 лет, депутат Верховной рады

Ее называют самым сильным оппозиционером в истории Украины. Дважды баллотировалась в президенты, дважды финишировала второй. Под эти выборы расплела косу.

Фото УНИАН

В политику пришла в 1997 из газового бизнеса - ее до сих пор называют "газовой принцессой". Дважды была премьером, дважды попадала за решетку по экономическим статьям, сама называет эти заключения политическими. Воевала со всеми президентами: инициировала импичменты Кучме, Ющенко, Януковичу, а теперь - за месяц до выборов - и Порошенко.

«Над "Новым курсом Украины" четыре года работали сотни экспертов. Россия компенсирует нанесенный Украине вред. Граждане смогут в любой момент менять власть при помощи референдумов, а не революций. Через месяц после инаугурации газ подешевеет вдвое. Через пять лет зарплаты достигнут уровня польских. Ставка по ипотечным кредитам будет не больше 3% годовых», - в программе Тимошенко

Юрий Бойко, 60 лет, депутат Верховной рады

Выдвиженец самого крупного обломка Партии регионов, желаемый соперник для любого из "больших" кандидатов во втором туре выборов. Но вряд ли туда попадет.

Фото УНИАН

Родился в Горловке, прописан в Рубежном (Горловка в настоящее время подконтрольна самопровозглашенной "Донецкой народной республике"). Закончил Московский химико-технологический институт, работал на производстве, был главой минтопэнерго и вице-премьером в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. Входил в верхушку Партии регионов, позже стал лидером одной из групп влияния внутри созданного на ее руинах "Оппозиционного блока".

В еего программе: «Киев пойдет на переговоры со всеми сторонами конфликта в Донбассе, конфликт будет остановлен исключительно мирным путем. Возвращение доступа граждан к заблокированным российским соцсетям. Обеспечим экономическую самостоятельность регионов Украины. Отмена пенсионной и медицинской реформы. Возвращение 10-летней школы и права граждан на обучение на родном языке. Украина будет нейтральным и внеблоковым государством».

Анатолий Гриценко, 61 год, глава партии "Гражданская позиция"

Экс-министр обороны "окучивает" прозападных избирателей, не готовых поддержать ни Тимошенко, которую считает актрисой, ни Порошенко, которого обещает посадить.

Фото УНИАН

Бывший кадровый военный, учился в США, возглавлял один из крупнейших украинских аналитических центров. При президенте Ющенко два года был министром обороны, тесно сотрудничал с НАТО. Позже создал собственную партию. После ее неожиданного поражения на парламентских выборах 2014 года ушел в университет преподавать авторский курс по нацбезопасности Украины с символической зарплатой.

"Честный президент задает стандарт: делай как я. Донбасс будет возвращен без любых "особых статусов". Количество чиновников будет сокращено, но их зарплаты увеличат. Их будут проверять на полиграфе и провоцировать на взятки. Цены на лекарства будут снижены вдвое. Государство гарантирует молодежи первое рабочее место. Для выполнения этих задач хватит пяти лет", - такоа его программа.

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