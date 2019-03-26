Национальная авиакомпания Узбекистана предлагает удобные стыковки в/из Душанбе, говорится в сообщении на сайте «Узбекистон хаво йуллари».

Отмечается, что с 1 апреля этого года авиакомпания обеспечивает удобные стыковки на линии Ташкент – Душанбе – Ташкент по первым дням недели:

- в Душанбе из Ростова-на-Дону, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Минска, Алматы, Астаны, Тель-Авива, Франкфурта, Риги и Стамбула;

- из Душанбе в Стамбул, Нью-Йорк, Сочи, Нурсултан (Астана), Алматы и Ургенч.

График выполнения рейсов (время местное): (23:00) - Душанбе (00:05), Душанбе (01:30) - Ташкент (02:30) .

В авиакомпании подчеркивают, что рейсы выполняются на комфортабельных авиалайнерах Airbus A320.

Забронировать и приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.uzairways.com либо во всех офисах продаж НАК «Узбекистон хаво йуллари».

В конце октября авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» перешла на зимнюю навигацию и полеты из Ташкента в Душанбе и обратно выполняются по новому расписанию: два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам.

Каждый понедельник узбекский авиалайнер А320 вылетает из Ташкента в 21:00 и прибывает в Душанбе в 21:40, в тот же день он вылетает из Душанбе в 23:15 и прибывает в Ташкент в 23:55

По четвергам самолет вылетает из Ташкента в 01:00 и прибывает в Душанбе в 01:40, а из Душанбе в Ташкент он вылетает в четыре утра.

Стоимость билета в одну сторону составляет 730 сомони ($78).

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