Национальная авиакомпания Узбекистана предлагает удобные стыковки в/из Душанбе, говорится в сообщении на сайте «Узбекистон хаво йуллари».
Отмечается, что с 1 апреля этого года авиакомпания обеспечивает удобные стыковки на линии Ташкент – Душанбе – Ташкент по первым дням недели:
- в Душанбе из Ростова-на-Дону, Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Минска, Алматы, Астаны, Тель-Авива, Франкфурта, Риги и Стамбула;
- из Душанбе в Стамбул, Нью-Йорк, Сочи, Нурсултан (Астана), Алматы и Ургенч.
График выполнения рейсов (время местное): (23:00) - Душанбе (00:05), Душанбе (01:30) - Ташкент (02:30) .
В авиакомпании подчеркивают, что рейсы выполняются на комфортабельных авиалайнерах Airbus A320.
Забронировать и приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.uzairways.com либо во всех офисах продаж НАК «Узбекистон хаво йуллари».
В конце октября авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» перешла на зимнюю навигацию и полеты из Ташкента в Душанбе и обратно выполняются по новому расписанию: два рейса в неделю - по понедельникам и четвергам.
Каждый понедельник узбекский авиалайнер А320 вылетает из Ташкента в 21:00 и прибывает в Душанбе в 21:40, в тот же день он вылетает из Душанбе в 23:15 и прибывает в Ташкент в 23:55
По четвергам самолет вылетает из Ташкента в 01:00 и прибывает в Душанбе в 01:40, а из Душанбе в Ташкент он вылетает в четыре утра.
Стоимость билета в одну сторону составляет 730 сомони ($78).
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Путин летит в Кыргызстан подписывать более 30 соглашений
Распоряжение Антимонопольной службы о повышении тарифов на интернет незаконно?
Золотые слитки Нацбанка Таджикистана за год подорожали на 6%
307 заключённых в исправительных учреждениях Таджикистана ВИЧ-инфицированные
МВД Таджикистана продолжает проверку в отношении милиционера, ударившего женщину на улице Душанбе
В Киргизии несколько тысяч человек устроили давку из‑за бесплатных бургеров от Тимати
Шахринисо Яковлева о живом звуке, работе в кино и спасающей музыке. Подкаст #7
Узбекистан и ОАЭ подписали соглашения на $10 млрд
Джонибек Муродов помог Кадами Курбону выпустить новый клип
Командующий погранвойсками Таджикистана обсудит в Ташкенте обстановку на рубеже с Афганистаном
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста