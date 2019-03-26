В столице Киргизии Бишкеке несколько тысяч человек устроили давку возле одного из торговых центров, где российский рэпер Тимати открывал свою точку фастфуда - очередное кафе своей сети Black Star Burger.

Тимати прибыл в Бишкек и пообещал, что всех пришедших на открытие заведения угостит бургерами, приготовленными лично. В ожидании раздачи бесплатных бургеров от главы лейбла Black Star, стоящие в очереди кыргызстанцы устроили давку, пишет «Sputnik Кыргызстан».

Люди пытались прорваться к сцене, на которой находился артист, несмотря на милицейское оцепление, перелезали через ограждение, чтобы приблизиться к Тимати.

Сотрудники правоохранительных органов вернули родителям более 20 потерявшихся во время мероприятия детей.

Издание подчеркивает, что в Центр экстренной медицины с места давки никто не обращался.

Однако издание «АКИpress» со ссылкой на свои источники в столичном ГУВД сообщило о нескольких задержанных.

После раздачи бургеров Тимати устроил возле торгового центра концерт.

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