Популярный таджикский исполнитель Джонибек Муродов записал клип на песню "Азизам" с набирающим популярность певцом Кадами Курбоном. Клип был выложен в YouTube 25 марта и к этому часу набрал более 300 тысяч просмотров.

Таджикский певец Кадами Курбон за короткое время стал мега-популярным - он первый таджикский певец, чьи ролики на YouTube посмотрели более трех миллионов раз. Теперь его приглашают сниматься в рекламе крупнейшие компании страны, он даёт гастроли зарубежом и готовит свой первый альбом.

На самом деле это очень трогательная история: Кадами Курбон, сельский учитель музыки, жил себе в кишлаке на юге республики, зарабатывал на жизнь выступлениями на свадьбах и народ его очень любил; потом ролики с его выступлениями попали в интернет, стали набирать миллионные просмотры, на Кадами Курбона обратили внимание журналисты, сделали с ним интервью и тут началось.

На сегодня он единственный таджикский исполнитель, чьи ролики на YouTube посмотрели более трех миллионов раз, но Кадами Курбон за своими успехами в сети, к счастью или к несчастью, не следит – у него до сих пор кнопочный мобильный телефон.

ДОСЬЕ “АП”:

Кадами Курбон

Кадами Курбон родился 1 февраля 1974 года в селе Чагам джамоата Чагам района Шамсиддин Шохин Кулябского региона в семье учителя. Отец Гулмахмад Курбонов преподавал химию и биологию, а мама является матерью-героиней. Учился в школе №11 имени Алишера Навои (сейчас средняя школа №33). В 1993-1995 годах прошел военную службу в рядах Вооруженных сил Таджикистана.

Среди 10 детей семьи Кадами Курбон является восьмым ребенком. Он женат, имеет 6 детей – 4 сына и 2 дочки. Старшая дочь замужем. Сын Каноат, который поет вместе с ним, тоже женат и является студентом Института искусств. Остальные дети учатся в школе.

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