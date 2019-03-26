Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в конце текущей недели с рабочим визитом посетит Согдийскую область, об этом «АП» сообщил источник в администрации главы Согда.

Точная дата начала поездки лидера страны в северный регион Таджикистана пока уточняется: президента в Худжанде ждут 29 или 30 марта.

В ходе своей поездки по Согду президент ознакомится с социально-экономическим положением области, проведет встречи с населением ряда районов и городов севера Таджикистана, сдаст в эксплуатацию новые экономические мощности, даст старт началу реализации некоторых проектов.

Особое внимание в ходе поездки президента будет уделено вопросу подготовки Согда к 30-ой годовщине независимости Таджикистана, которую страна отметит в сентябре 2021 года.

Согласно планам администрации Согда, к юбилею независимости Таджикистана в области намечается сдача в эксплуатацию более 6,5 тыс. новых объектов, из которых 300 составят промышленные предприятия.

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