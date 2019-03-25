1936 год. Посадка пассажиров на борт самолета АНТ-9 ТУ ГВФ, рейс по маршруту Душанбе – Куляб.

Aero TELEGRAPH – один из ведущих онлайн-журналов по авиации недавно внес в ТОP-10 старейших авиакомпаний мира таджикскую - «Таджик Эйр». И это действительно так, ведь даже открытие первой авиалинии Бухара - Душанбе было связано с образованием 14 октября 1924 года Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики.

Летом 1930 года в Душанбе был открыт аэродром и в таджикскую столицу сразу прилетели два пассажирских самолета типа Юнкерс «F13». С этого момента и началась организация Душанбинского авиаузла.

В довоенные годы Душанбе соединился со всеми основными населенными пунктами республики. В 1932 году устанавливается связь с Хорогом, до которого обычно добирались верхом на лошади 20 дней. Самолетом же это расстояние покрывалось за 2,5 часа.

Авиация в Таджикистане развивалась стремительно. Если в 1934 году самолеты Душанбинского аэропорта перевезли 8 тысяч пассажиров, то спустя 6 лет - в 1940 году - уже 50 тысяч.

В 40-90е гг. таджикское управление гражданской авиации по количеству воздушных линий, удельному весу авиации в пассажирских и грузовых перевозках уверенно занимало первые места в Аэрофлоте СССР.

Смотрите редкие исторические фотографии авиакомпании «Таджик Эйр», охватывающие период 1930-90-х годов.