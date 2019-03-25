Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии в Стамбуле статуса музея и снова превратить его в мечеть, сообщает ТАСС.
Таким образом, по словам Эрдогана, любой желающий сможет посетить его бесплатно.
"Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть после (муниципальных) выборов (31 марта). Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично", - ответил он на вопрос журналиста о том, смогут ли граждане Турции бесплатно посещать собор Святой Софии, в интервью телеканалу TGRT.
Сейчас вход в собор-музей стоит около $10.
Собор Святой Софии в Константинополе был самым крупным христианским храмом в мире. После падения Византийской империи и захвата турками Константинополя его превратили в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Ататюрк распорядился переделать храм в музей, собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В апреле 2015 года в соборе впервые за 85 лет мусульмане торжественно прочли суры из Корана.
В мае 2017 года группа мусульман призвала вновь превратить в мечеть храм, бывший на протяжении 1000 лет наиболее крупной в мире христианской святыней.
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Роберт Мугабе4 часа назад
Еще один "цветок" современной политики... трогает его ай софия видите ли...
Омар Хайям4 часа назад
Эрдоган просто стремится к имиджу защитника веры в мусульманском мире. Обычно почти все популистские идеи обречены на провал. Эта же идея будет одним из крупнейших фиаско в истории кемалистской Турции. И ничего хорошего для нее не принесет. Да и авторитета реального этот поступок Эрдогану не принесет. Шлак, а не идея.
Socrat4 часа назад
Ну сделайте музей бесплатным, необязательно каждую двор превращать в мечет. Исламское сообщества любого государства как квазигосударственное образование является прямым конкурентом действующей власти!