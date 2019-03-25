Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии в Стамбуле статуса музея и снова превратить его в мечеть, сообщает ТАСС.

Таким образом, по словам Эрдогана, любой желающий сможет посетить его бесплатно.

"Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть после (муниципальных) выборов (31 марта). Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично", - ответил он на вопрос журналиста о том, смогут ли граждане Турции бесплатно посещать собор Святой Софии, в интервью телеканалу TGRT.

Сейчас вход в собор-музей стоит около $10.

Собор Святой Софии в Константинополе был самым крупным христианским храмом в мире. После падения Византийской империи и захвата турками Константинополя его превратили в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Ататюрк распорядился переделать храм в музей, собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В апреле 2015 года в соборе впервые за 85 лет мусульмане торжественно прочли суры из Корана.

В мае 2017 года группа мусульман призвала вновь превратить в мечеть храм, бывший на протяжении 1000 лет наиболее крупной в мире христианской святыней.