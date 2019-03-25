Сборная Таджикистана по гребле на байдарках и каноэ завоевала одну золотую и две бронзовые медали на открытом Кубке мира по данному виду спорта, проходившему 23-25 марта в индийском городе Бхопал.

На этом первенстве сборную Таджикистана представили спортсмены Зохирджон Набиев, Шахриёр Даминов, Нурмухаммади Тохир и Мустафо Даминов. Возглавил нашу делегацию президент Федерации по гребле Файзулло Шарипов. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Таджикистана.

Лучший показатель в таджикской сборной – у Шахриёра Даминова. Он первенствовал в одиночной гребле на каноэ на дистанции 500 метров и завоевал золотую медаль

Вторым пресек финишную линию гребец из Тайбэя Куан Чие Лай, третье место за индийским атлетом Гавравом Томером.

Также Шахриёр завоевал бронзовую медаль на дистанции 1000 метров, уступив представителю хозяев Сунилу Саламу (1 место) и тайбэйскому спортсмену Куан Сие Лаю (2 место).

В парном разряде на дистанции 500 метров бронзовую медаль таджикской сборной принесли Зохирджон Набиев и Нурмухаммади Тохир. Победителем парного разряда стали представители Португалии, а индийские спортсмены преодолели дистанцию вторыми.

Участие в Кубке мира в Бхопале для наших спортсменов стало первым опытом в этом году перед чемпионатом мира, который состоится в августе в Будапеште (Венгрия).

Наши спортсмены также в мае примут участие в двух международных турнирах - в Польше и Германии.

Напомним, что на чемпионате мира спортсмены, которые завоюют с первого по пятое места, получат путёвки на Олимпийские игры Токио-2020.

Всего в Кубке мира выступили представители 14 стран – Кении, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Португалии, Китайского Тайбэя, Таджикистана, Туниса, Украины, Филиппин, Индии, Гонконга и Швеции.