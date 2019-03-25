Племянник муфтия Таджикистана Мухтади Абдулкодиров, которого после возвращения на родину арестовали по обвинениям в разжигании вражды, признан виновным и осужден условно, сообщает «Озоди».

По данным источника в суде столичного района Исмоили Сомони, приговор вынесли на прошлой неделе. Абдулкодиров, согласно правилам, должен отмечаться каждый месяц в соответствующих органах. Ему также потребуется разрешение, если он захочет сменить место работы или жительства.

На какой конкретно условный срок его осудили, не уточняется. Если нет отягчающих обстоятельств, статья 189, которую ему инкриминировали (разжигание национальной или религиозной вражды) предусматривает наказание в виде лишения или ограничения свободы от одного до пяти лет.

Мухтади Абдулкодиров, племянник муфтия Саидмукаррама Абдулкодирзода, с 2014 года жил в Саудовской Аравии (по его собственным словам, находился в трудовой миграции). На родине его обвиняли как последователя салафии – запрещенного в Таджикистане религиозного течения. Однако в ноябре 2018 года он решил вернуться на родину, рассчитывая на амнистию.

Он собирался воспользоваться кампанией властей по возвращению на родину соотечественников, обвиненных в наемничестве или причастности к запрещенным организациям.

Абдулкодиров написал обращение руководству МВД и прилетел в Душанбе. Уже здесь после допросов обвинение против него переквалифицировали по другой статье – с 307 (причастность к запрещенной экстремистской группе) на 189 (разжигание вражды). В связи с этим на него не распространили амнистию, и его дело было передано в суд.

Кампания по возвращению соотечественников, обвиняемых в причастности к вооруженным формированиям и запрещенным экстремистским организациям, проходит с 2017 года.

По данным на ноябрь 2018 года, предложенной властями Таджикистана амнистией воспользовались около 160 человек.