Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил безвозмездное финансирование в размере $24 для улучшения электроэнергетической инфраструктуры в сельских районах Таджикистана.

Предоставляемое за счет средств Международной ассоциации развития финансирование будет направлено на улучшение состояния местной инфраструктуры сел, которые расположены вдоль линии электропередачи Регионального проекта CASA-1000 (Центральная Азия - Южная Азия), сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Отмечается, что в рамках данного финансирования планируется восстановить и модернизировать инфраструктуру и оборудование на уровне сел для повышения надежности и качества услуг электроснабжения. «Кроме того, будут выделяться малые гранты селам для финансирования малой по своим масштабам социально-экономической инфраструктуры и объектов, которые выбираются самими сообществами», - говорится в сообщении.

По данным Всемирного банка, данная программа охватит 60 сел в Согдийской, Хатлонской областях и РРП.

Кроме того, за счет предоставляемых средств планируется построить электрическую подстанцию и распределительную сеть «Исфара-1» в одноименном городе на севере республики.

Дополнительные $2 млн для реализации этих целей выделяются из средств Многостороннего трастового фонда доноров CASA-1000.

О проекте

Региональный проект CASA1000, направленный на содействие торговле электроэнергией посредствам линии электропередачи в Кыргызстане, Таджикистане, Афганистане и Пакистане, теперь перешел в стадию строительства, говорится в сообщении Всемирного банка.

Еще в начале этого года в Минэнерго Таджикистана «АП» сообщили, что шведская компания АВВ и индийская компания Kalpataru Power Transmission Ltd приступили к строительству объектов на территории республики.

Соглашения с этими компаниями «Барки точик» подписал в сентябре прошлого года, они уже получили предоплату и приступили к осуществлению взятых на себя обязательств.

Специалисты компании Kalpataru занимаются строительством участка линии электропередачи переменного тока 500 кВ на севере республики, а также линии от подстанции Регар до конвертерной подстанции, которая будет возведена на Сангтуде, и далее до границы с Афганистаном.

Возводить конвертерную подстанцию в Сангтуде, стоимостью 160 млн. будет шведская компания АВВ.

В Минэнерго отметили, что работы по реализации проекта также начались на территории Кыргызстана, Афганистана и Пакистана.

«В настоящее время не существует каких-либо трудностей для реализации проекта. Линия должна быть сдана в эксплуатацию в конце 2021 года», - добавили в министерстве.

Проект CASA-1000 предполагает поставки электроэнергии из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Ожидается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% из Кыргызстана

Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд.

Средства для строительства инфраструктуры на территории Таджикистана, по последним данным «Барки точик», составят $351 млн.

Пакистанская сторона решила включить в соглашение о закупке электроэнергии (Рower purchase agreement) статью об обратном потоке. Данный вопрос пакистанские энергетики намереваются обсудить со своими таджикскими коллегами.

Согласно подписанному между правительствами Таджикистана и Пакистана соглашению о закупке, после сдачи в эксплуатацию CASA-1000 Пакистан будет импортировать 1000 МВт электроэнергии в час из Таджикистана в летний период (с мая по сентябрь). За каждый киловатт энергии Пакистан готов платить Таджикистану 9 центов.

