Погибший житель приграничного с Афганистаном джамоата Даштиджум района Шохин (бывший Шуроабад) подорвался на противопехотной мине 23 марта на холмах в момент сбора трав, об этом «АП» сообщил источник в МВД Таджикистана.
Он скончался от полученных ран во время транспортировки в больницу. У погибшего остались жена и пятеро детей.
По данным оборонного ведомства Таджикистана, противопехотные мины были установлены на данном направлении госграницы Таджикистана с Афганистаном в годы гражданской войны, где часто совершали вооруженные вылазки бойцы Объединенной таджикской оппозиции.
По данным Национального минного центра Таджикистана, в целом за последнее двадцать лет 374 граждан республики погибли при подрыве противопехотных мин, еще 485 таджикистанцев получили ранения.
В ходе разминирования получили травмы 20, а погибли двое таджикских саперов.
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Tajik8 часов назад
А кто должен нести ответственность нифига себе столько граждан погибли от мин а чем занимается миноборона кроме облавя больше ничего наверное не умеют ума наверное не хватает а кто то же должен нести ответственность за это так то же?????
Омар Хайям9 часов назад
Там же все было очищено от мин?