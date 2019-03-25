Генпрокурор США Уильям Барр кратко отчитался о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу российского вмешательства в избирательную кампанию 2016 года: его факт в Штатах давно не оспаривается никем, включая самого президента Дональда Трампа, передает Медуза.

Следователям, однако, не удалось найти доказательств того, что Трамп или его помощники вступили в сговор с Россией, чтобы победить на выборах. Они не пришли к окончательному выводу и о том, пытался ли Трамп препятствовать правосудию, уволив директора ФБР Джеймса Коми, который изучал связи окружения президента с Россией. Демократы полагают, что Барр ангажирован и требуют опубликовать полный текст расследования.

Генпрокурор США Уильям Барр в воскресенье, 24 марта, отправил в Конгресс США письмо, в котором резюмировал итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы—2016. Расследование было начато министерством юстиции США в мае 2017-го с целью подтвердить или опровергнуть информацию о возможной поддержке Дональда Трампа со стороны России. Оно официально стартовало через неделю после неожиданного увольнения директора ФБР Джеймса Коми, который первым начал проверять контакты окружения Трампа с РФ.

Группа Мюллера работала почти два года, итоговый отчет занял 445 страниц, доступ к нему Барр получил в пятницу, 22 марта, — и за два дня подготовил краткую выдержку на четырех листах. Как утверждает генпрокурор, в итоге следователи не нашли доказательств, что Трамп или кто-либо из организаторов его избирательной кампании вступили в сговор с представителями российского правительства, чтобы повлиять на итоги выборов.

В то же время в целом российское вмешательство в избирательную кампанию спецпрокурор Мюллер и его помощники считают доказанным. По словам Барра, в ходе расследования было установлено, что атаки на американскую избирательную систему шли в двух направлениях. Первое — попытка «посеять общественный раздор» через социальные сети, чем якобы занимались структуры, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину. Второе — успешные хакерские атаки на серверы Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон с последующей публикацией части полученных материалов. Как отмечает Барр, кража данных, осуществленная по заданию российских спецслужб, стала основой для уголовных дел, но ни в одном из случаев следствию не удалось доказать причастность к этому людей из окружения Трампа.

Мюллер не смог решить, препятствовал ли Трамп правосудию. За него это сделал генпрокурор

Менее категоричен генпрокурор в оценке второго главного обвинения против президента США — в попытке воспрепятствовать правосудию, в частности при увольнении директора ФБР Джеймса Коми. По словам Барра, спецпрокурор Мюллер не пришел к однозначному мнению, можно ли квалифицировать таким образом какие-либо действия Трампа. В итоговом отчете отмечается, что «нельзя утверждать, что президент совершил преступление, но нельзя и оправдать его».

Барр пишет, что, не дав окончательной оценки, Мюллер оставляет это решение за генеральным прокурором. Барр и его заместитель Род Розенстайн, «проведя консультации с чиновниками министерства юстиции и руководствуясь принципами выдвижения федеральных исков», не нашли оснований, чтобы предъявить Трампу официальные обвинения, касающиеся препятствованию правосудию. Обосновывая это решение, Барр подчеркивает, что в отчете нет достаточных доказательств наличия у Трампа злого умысла с целью повлиять на какое-либо судебное разбирательство, уже открытое или ожидающее начала.

Наконец, Барр отметил, что по итогам расследования в адрес Трампа вообще не будут выдвигать никаких обвинений — а имена людей, которые в процессе этого расследования вызвали подозрения, не будут опубликованы, чтобы не повредить их репутации.

Трамп считает письмо Барра «полным оправданием»

Дональд Трамп отреагировал на письмо Барра твитом, в котором назвал его «полным оправданием». В свою очередь, сын президента Дональд Трамп-младший в письме газете The Guardian заявил, что «всем здравомыслящим людям все это время было известно, что не было никакого сговора». Однако, уверен он, «вместо извинений за бессмысленную дестабилизацию страны из желания делегитимизировать выборы 2016 года, работники СМИ и члены Демократической партии, Уверовавшие в Сговор, только удвоят усилия по продвижению своих болезненно закрученных конспирологических теорий».

Председатель юридического комитета Конгресса, демократ Джерри Надлер пообещал в ближайшем будущем вызвать Барра на слушания. По его мнению, расследование Мюллера не оправдывает Трампа, а генпрокурор сделал свои выводы слишком быстро, чтобы считать их достаточно компетентными. Надлер не первый раз потребовал публикации всего расследования, а не краткой выдержки из него — за это ранее единогласно проголосовала Палата представителей. При этом решение о публикации полного текста остается за генпрокурором — если только этого не потребует суд.

The Guardian напоминает, что за год до своего назначения генпрокурором Барр отправил в Минюст частную записку, в которой резко критиковал ведомство за расследование о возможном препятствовании правосудию со стороны Трампа. Барр полагал, что спецпрокурор Мюллер вышел за рамки своей компетенции, когда взял у президента показания по поводу увольнения Коми. Как заявили лидеры демократов в Конгрессе Чарльз Шумер и Нэнси Пелоси, «Барра нельзя назвать нейтральной фигурой, которая может дать объективную оценку отчета». Кроме того, Барр сменил на посту генпрокурора Джеффа Сэшнса, который считался одним из ближайших соратников Трампа, но отказался вмешиваться в расследование Мюллера, чем вызвал крайнее недовольство президента и был в итоге уволен.

Еще до окончания расследования Мюллера многие американские СМИ считали, что связь Трампа (или, по крайней мере, людей из его окружения) с Россией — доказанный факт. Так, 22 марта, в день, когда Барр получил доступ к расследованию, газета The New York Times опубликовала колонку под названием «Нам не обязательно читать отчет Мюллера», в которой юрист Каролин Фредриксон утверждает, что возбужденных ранее уголовных дел достаточно, чтобы не сомневаться в «российском следе» в победе Трампа.