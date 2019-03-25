В соответствии с постановлением правительство Таджикистана с 1 апреля за тонирование стекол автомобилей до 2005 года выпуска желающие заплатят 3 575 сомони (порядка 350 долларов). До 1 апреля стоимость разрешения на тонировку стоила для таких автомобилей 2 750 сомони (270 долларов), сообщил «АП» источник в УГАИ МВД Таджикистана.
Владельцы автомобилей, выпущенных в 2005 году и позже, заплатят за получение разрешения на тонировку стекол уже 4730 сомони (около $500). Ранее водители таких автомобилей за годовое разрешение платили 3410 сомони ($360).
В соответствии с установленным законодательством порядком водители автомобилей имеют право затонировать после получения разрешения на тонировку задние и боковые стекла автомобиля. Переднее стекло тонировать запрещается, за исключением верхнего края шириной 20 см.
Для владельцев автомобилей, которые ввезли автомобиль с тонированными стеклами на территорию страны, дается 10 дней для того, чтобы получить разрешение или заменить тонированные стекла на обычные.
В новом постановлении правительства Таджикистана, которое вступает в силу с 1 апреля, запрещено тонировать стекла такси и автомобилей, которые занимаются перевозкой людей.
С 2000 по 2009 годы тонировка в Таджикистане была запрещена.
По указанию президента Таджикистана Эмомали Рахмона все денежные средства, поступающие от выдачи разрешения на тонировку стёкл автомобилей, направляются в строительство Рогунской ГЭС.
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Омар Хайям6 часов назад
Любой обычный автомобиль, даже грузовой, перевозит людей. Следовательно тонированными могут быть только беспилотники.
Ариец8 часов назад
Что ни день то не радостная весть.
До 1 апреля будет стоить а не стоило...