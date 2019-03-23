Президент Эмомали Рахмон с рабочей поездкой улетел сегодня утром на вертолете в Хатлонскую область.
В международном аэропорту города Бохтар президента встретили руководители и жители Хатлонской области, сообщает пресс-служба главы государства.
По ее данным, глава государства примет участие в церемонии открытия объектов различного назначения в области.
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