Президент Эмомали Рахмон с рабочей поездкой улетел сегодня утром на вертолете в Хатлонскую область.

В международном аэропорту города Бохтар президента встретили руководители и жители Хатлонской области, сообщает пресс-служба главы государства.

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По ее данным, глава государства примет участие в церемонии открытия объектов различного назначения в области.

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