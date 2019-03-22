Около 100 человек погибли 21 марта в результате крушения сильно нагруженного парома на реке Тигр около города Мосул в Ираке. Об этом сообщили представители полиции и медики, передает ВВС.
Глава Управления гражданской обороны Мосула Хусам Халиль сказал, что большинство жертв - женщины и дети, которые не умели плавать.
На борту парома находились семьи с детьми, направлявшиеся в туристический комплекс Мосула.
Инцидент произошел во время празднования Навруза, традиционного праздника прихода весны. На борту судна находились семьи с детьми, направлявшиеся в парк аттракционов на острове Умм-Рабаен, который расположен в четырех километрах вверх по течению реки от центра Мосула.
Незадолго до трагедии власти публиковали предупреждение о повышении уровня воды в реке после сильных дождей.
На этот раз паром был перегружен как минимум в три раза. Судно вмещает до 70 человек, а на борту в момент крушения было около двух сотен. Уровень воды в Тигре тоже был выше, чем обычно, из-за открытой плотины. Но оператор парома проигнорировал все предупреждения.
"В отдел судебно-медицинской экспертизы и в больницы Мосула доставлены более 60 человек. Большинство из них женщины и дети. И сейчас очень многие родители ищут своих детей", - говорит представитель департамента здравоохранения.
Премьер-министр страны приказал незамедлительно провести расследование крушения. По данным местных СМИ, по подозрению в причастности к трагедии уже задержаны несколько человек. В стране объявлен национальный траур.
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