Сегодня, 22 марта, состоятся матчи заключительного, третьего тура группового этапа международного турнира на Кубок Футбольной лиги Таджикистана.
Заключительный тур определит второго финалиста турнира.
В 12:00 часов на поле стадиона «Бахористон» прошла встреча в группе «А», где гости турнира бишкекская «Алга» встретилась с прошлогодним бронзовым призером чемпионата Таджикистана «Куктошем».
В 14:30 часов одновременно состоятся две встречи. На поле «Нацбанка» юношеская сборная Таджикистана примет «Панджшер», а на стадионе «Бахористон» сойдутся «Регар-ТадАЗ» и «Хатлон».
Ранее в финал Кубка Футбольной лиги Таджикистана вышел «Истаравшан», который первенствовал в группе «В».
Отметим, что предсезонный международный турнир на Кубок ФЛТ проводится при поддержке Федерации футбола Таджикистана в рамках реализации программы FIFA Forward в стране. Все финансовые расходы, связанные с проведением десятидневного турнира (проживание и питание команд в санатории «Бахористон» и Учебном центре национального банка Таджикистана в Гулистоне, аренда стадионов и спортзалов, судейство, награждение победителя и лучших игроков) будут покрываться за счет Федерации футбола Таджикистана.
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