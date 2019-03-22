Группа таджикских активистов отметила праздник Навруз в доме для престарелых и инвалидов в городе Яван.
Главным угощением стал суманак, который активисты варили 24 часа сами.
Получилось более 100 литров угощения, одна ложка которого, как говорят, по содержанию витаминов и минералов может заменить 2 кг фруктов. Именно это, отмечают активисты, весной и нужно постояльцам дома-интерната.
Как прошло мероприятие, посмотрите в нашем очередном сюжете.
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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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