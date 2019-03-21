Жители Намангана решили попасть в «Книгу рекордов Гиннеса», приготовив на праздник Навруз 7-тонный суманак.
Специально для этого из Ташкента был привезен огромный казан, отлитый на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.
Приготовленный суманак разделили на 10 тысяч порций, и раздали в качестве угощения в основном воспитанникам детских домов, а также малоимущим семьям.
Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.
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