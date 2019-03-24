Мужчины тоже прибегают к бьюти-процедурам, но, в отличие от женщин, делают это тайно. Потому, что в таджикском обществе все еще думают, что если мужчина следит за своей внешностью, значит что-то с ним не так.

Но, некоторые мужчины к косметологам всё равно ходят (и правильно делают); мы собрали список наиболее востребованных процедур, которые пользуются популярностью.

Ботокс

В косметологических центрах Душанбе самая востребованная процедура среди мужчин 40+ - ботокс. Она позволяет быстро избавиться от морщин и омолодить лицо буквально за один час, что важно для мужчин с высоким социальным статусом и жестким рабочим графиком.

Зоны, которые нуждаются в применении ботокса, у мужчин и женщин практически совпадают. Это область вокруг глаз, где расположены так называемые «гусиные лапки», межбровная область и лоб.

Центр эстетической гинекологии

Толщина кожи у мужчин в среднем на 20-25% больше, чем у женщин, что обусловлено высоким уровнем тестостерона. Также у представителей сильного пола более плотные и упругие коллагеновые волокна в дермальном слое. В мужской коже повышено количество сальных, потовых желез и их активность.

Лазерная эпиляция

Еще таджикские мужчины прибегают к процедуре лазерной эпиляции, чтобы скорректировать линию роста бороды, убрать волосы на груди или спине.

- Особенно часто приходят к нам спортсмены, которые выступают на соревнованиях в открытых костюмах, - рассказывает администратор одного из душанбинских центров красоты.

Также к процедуре прибегают в случае особых показаний. Например, при постоянном раздражении от бритвы.

Процедура лазерной эпиляции проводится безболезненно и быстро, но у нас она еще очень дорогостоящая, так что позволить себе ее может не каждый. Обычно необходимо провести от шести процедур, чтобы полностью избавиться от нежелательных волос.

В течение жизни мужчины тратят на бритье около 140 дней или в среднем 3350 часов. За такой период представители сильного пола сбривают примерно 829,6 см волос. Интересно, что диаметр мужских волос практически в 2 раза толще женских.

Криолиполиз

Часто таджикские мужчины обычно начинают набирать вес после женитьбы, обычно в возрасте 22-24 лет. С этой проблемой (хотя далеко не все считают это проблемой) помогает справиться современная аппаратная косметология. Наравне с массажем тела одной из любимых мужских процедур стала процедура криолиполиза, которая при помощи холода замораживает, а после устраняет жиры.

Центр эстетической гинекологии

Требующая коррекции зона захватывается специальной насадкой и охлаждается до строго выверенной температуры, при которой происходит разрушение жировых клеток. Чаще всего мужчины удаляют лишний жир с области живота, боков, гусеницы на спине, ушей. Иногда и с груди.

Чистка лица

Мужчины сильно подвержены угревым высыпаниям и постакне по причине повышенного уровня тестостерона, который приводит к усилению секреции сальных желез. А избыток кожного сала приводит к интенсивному размножению бактерий. Поэтому еще одной востребованной бьюти-процедурой таджикских мужчин является чистка лица. Наибольшей популярностью в душанбинских центрах красоты пользуются поверхностная, механическая, ультразвуковая и вакуумная чистки.

Борьба с облысением

Мужчины 35+ жалуются специалистам также на облысение. Шевелюра может редеть по разным причинам: наследственная предрасположенность, неправильный уход, несбалансированное питание или злоупотребление алкоголем, табаком, неблагоприятная экология, гормональный сбой и т.д. Причем волосы могут интенсивно выпадать у мужчин даже в молодом возрасте.

Для профилактики и лечения начинающегося облысения сегодня часто используют инъекционную процедуру плазмолифтинга. Ее особенность в том, что для процедуры берется собственная кровь из вены, которую обрабатывают и очищают, а затем выделяют богатую тромбоцитами плазму, которая ускоряет все процессы в организме. Процедура обеспечивает волосяные луковицы питательными веществами, благодаря чему достигается их укрепление, активизируется рост.

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