Юридическая компания «Химоя» обратились в аппарат президента Таджикистана с письмом, в котором указала, что перерегистрация сим-карт на паспорта нового образца противоречат законодательству нашей страны. Аппарат президента это письмо отправил в Службу связи, служба Связи ответила.

«Для предотвращения преступных закононарушений, угроз терроризма и экстремизма, совершенных посредством мобильных телефонов, настала необходимость взятия отпечатков пальцев каждого абонента», - говорится в письме службы Связи, которое получила юридическая компания «Химоя» 20 марта.

В этом письме служба Связи отвечает на запрос компании «Химоя» относительно правомерности требования перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца, о котором стало известно в феврале этого года.

Служба Связи в своём письме напоминает юристам, что «взятие отпечатков пальцев каждого абонента в случае совершения ими негативных действий, сильно содействует своевременному обнаруживанию преступников по отпечаткам пальцев».

«В связи с этим и по причине того, что паспорт образца 2014 года (ID-карта – прим.авт.) позволяет взять отпечатки пальцев каждого абонента, появилась необходимость в новой перерегистрации абонентов мобильной связи», - отмечается в письме.

По словам юриста компании «Химоя» Навруза Одинаева, они обратились в аппарат президента с письмом, в котором отметили, что на их взгляд изменения, согласно которым все сим-карты владельцев паспортов образца 1996 года должны быть перерегистрированы, противоречат нормам действующего законодательства. Эти изменения были прописаны в постановлении правительства «Порядок и требования подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними» в феврале этого года.

- Мы полностью поддерживаем инициативы правительства Таджикистана о том, чтобы все граждане сдавали свои биометрические данные (отпечатки пальцев). Вместе с тем, считаем, что эту инициативу можно было ввести другими методами. Например, обязали бы всех граждан, которые не имеют паспорта образца 2014 года, бесплатно пройти дактилоскопию в органах внутренних дел и получить соответствующую справку. И на основании этой справки уже мобильные операторы могли бы перерегистрировать сим-карты, - отметил Одинаев на странице компании «Химоя» в ФБ.

Он утверждает, что люди старше 40-45 (60-70-80+), которые уже получали «бессрочные» паспорта очень болезненно реагируют на замену паспорта только по причине перерегистрации сим-карт.

- Для многих 100 сомони для замены паспорта являются значительной суммой. Кто-то по причине болезни или возраста не сможет пройти всю эту процедуру (и очереди) для замены сим-карт. Причем, ограничение количества сим-карт до 2-х (от всех мобильных операторов) не позволяет покупать сим-карты для своих пожилых родителей. Выражаем надежду, что все еще есть шанс изменить это постановление, как в случае, когда благодаря вмешательству президента, отменили стоимость сим-карт в 250 сомони, - заключает юрист.

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