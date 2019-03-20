Стартовал седьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», в котором примут участие и представители Таджикистана.
Главной целью международного форума «Футбол для дружбы» является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.
"Мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью, ежегодно принимают участие в «Футболе для дружбы», продвигая девять ценностей проекта: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь", - рассказал «АП» директор Детско-юношеской футбольной лиги (ДЮФЛ) Таджикистана Увайдо Давлатбеков.
По словам Давлатбекова, программа реализуется ПАО «Газпром», официальным партнером Лиги чемпионов УЕФА. Финальные мероприятия в этом году пройдут в столице Испании, Мадриде с 28 мая по 2 июня.
Ранее в 2017 году Таджикистан был представлен в проекте «Футбол для дружбы» юным футболистом Хуршедом Муртазокуловым и юной журналисткой Лолой Касымовой. В прошлом году наша страна делегировала юного тренера Хикматуллои Хайруллозода и юного журналиста Комрона Бабаджанова. Участники нового сезона от Таджикистана будут определены позднее по итогам конкурса.
Среди юных участников в этом году будут не только журналисты, игроки и тренеры, но и юные рефери – учащиеся судейских школ из разных стран. Все они на несколько дней станут частью Международного лагеря дружбы, примут участие во многих спортивных конкурсах и образовательных мероприятиях.
Главным событием программы станет чемпионат мира по «Футболу для дружбы», финал которого состоится в самом сердце Мадрида, на центральной площади Пласа-Майор.
В завершение седьмого сезона проекта его участники отправятся на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА.
Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира.
За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тысяч участников и приобрела свыше 4,5 миллионов сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.
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