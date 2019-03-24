Сафарали Наимов, руководитель Общественной организации по противодействию туберкулёза в Таджикистане, рассказал «АП» не только о ситуации с этим заболеванием в стране, но и поделился личной историей своей болезни и успешного лечения.

По сравнению с соседними республиками ситуация с туберкулёзом в Таджикистане значительно стабильная, идет тенденция к сокращению числа больных. Но Таджикистан входит в список 30 стран с устойчивой формой туберкулёза, говорит руководитель Общественной организации по предотвращению туберкулёза в Таджикистане Сафарали Наимов.

Сафарали Наимов

«Это очень страшно понимать, что туберкулёз за все годы своего существования активно шагает в ногу со временем и эволюционирует, приспосабливается к любому организму очень легко и долго не даёт о себе знать. Впервые об этом в 90-х годах сообщили американские ученые», - говорит он.

Общественная организация, которую возглавляет Наимов, была образована из числа людей, которые в прошлом пережили эту болезнь и на своём примере рассказывают другим о том, что при любой болезни главное не терять надежды, вовремя принимать медикаменты и обследоваться у врачей.

По данным UNDP и Общественной организации по предотвращению туберкулёза, в Таджикистане ежегодно регистрируется от 6 тысяч людей больных туберкулёзом, и это число дополняется ещё 1 тысячью носителей этой болезни, которые обращаются повторно из-за неправильного или неполного курса лечения. Кроме того, по международной статистике, ещё 20% людей, больных туберкулёзом относятся к списку «Lost cases» - это те, кто не был зарегистрирован как больной по самым различным причинам и заражают окружающих.

«Утрата младшего брата настолько меня потрясла, что я был готов на всё, лишь бы не потерять старшего»

У Сафарали Наимова печальная история, связанная с этим заболеванием. Он потерял двух братьев, которые были больны туберкулёзом. Ухаживая за одним из них – старшим братом, не имея возможности вовремя питаться и из-за круглосуточного контакта с больным, Сафарали сам заразился туберкулёзом.

«Младшего брата я потерял в 2008 году. Болезнь у него началась в 2006. У него была устойчивая форма туберкулёза, которую тогда в Таджикистане не могли диагностировать, да и соответствующих медикаментов для лечения этой формы тоже не было, но мы лечились, как могли. К сожалению, не смогли помочь брату вылечиться и потеряли его», - поделился Сафарали Наимов.

По его словам, его старший брат боролся с туберкулёзом на протяжении 10 лет - с 2012-х до 2012 года. У него тоже была устойчивая форма туберкулёза.

"Утрата младшего брата настолько меня потрясла, что я был готов на всё, лишь бы не потерять старшего. Поэтому мы поехали в Индию, где определили правильный диагноз и назначили соответствующее лечение. Через какое-то время нам пришлось вернуться на родину", - продолжил он.

По его словам, почти через 10 лет его лечения, наконец, в Таджикистан поступили медицинские препараты для лечения 2 стадии устойчивой формы туберкулеза, которые помогли искалеченному от разного рода противотуберкулёзных препаратов.

«У брата был паралич одной части тела, он практически не мог ни вставать, ни понимал, о чем мы ему говорили, иногда приходилось заставлять его принимать препараты. А когда он начал принимать новые, встал на ноги, стал таким бодрым и энергичным, что даже ходил с нами в горы. Подшучивал: «Если индийские врачи меня увидят в таком состоянии, они подумают, что я зомби». Но это продолжилось недолго. Кажется болезнь его устарела, после того, как эффект препаратов кончился, он неожиданно умер», - говорит Наимов.

Любые противотуберкулёзные препараты, по его словам, имеют не очень приятные побочные эффекты, например сикласерин – предназначенный для 3-й стадии широкоустойчивой формы туберкулёза. Одними из страшных побочных эффектов от этого препарата являются – угроза суицида, потеря памяти, лунатизм, и др.

«Эти побочные эффекты временные, кроме потери слуха на одно ухо. Это будет сопровождать человека на протяжении всей оставшейся жизни», - отметил он.

«Это состояние не передать словами»

«Как я заболел туберкулезом? Эта болезнь имеет симптомы гриппа: пару раз у меня была простуда, я думал, что это просто грипп и всерьёз не воспринимал ситуацию. Когда уже в третий я раз заболел гриппом, мне стало окончательно плохо, я заметил, что стремительно теряю вес, да и чувствую дискомфорт. Тогда я сдал анализы мокроты и сделал рентген легких. Это было как раз в то время, когда мы были в Индии. Индийские врачи сказали, что мокрота чистая, но на легких образовываются какие-то пигменты и порекомендовали посетить врачей по возвращению в Таджикистан», - продолжил он.

По возвращению в Таджикистан Сафар начал лечиться в Мачитоне, где провёл 4 месяца. Тогда в Таджикистане еще не было GenXpert, поэтому анализы мокроты отправляли в Германию. Процедура анализов занимала 72 дня. До этого пациент принимал медикаменты чувствительности от туберкулёза: озониацид, рифампицин и еще 2 вида основных медикаментов, названия которых Сафар уже не помнит.

По его словам, 2-3 раза в процессе анализов произошла ошибка, и ему пришлось ждать еще год, чтобы получить правильные результаты. К тому времени все симптомы практически исчезли, и никакой динамики не было.

«Наконец, когда врачи получили мои анализы, определился и диагноз – устойчивая форма туберкулёза. Лечился я дома под надзором врача. Принимал препараты 2-ой стадии устойчивой формы туберкулеза. Первая стадия занимает 8 месяцев и препараты не имеют серьёзных побочных эффектов, вторая стадия занимает 16 месяцев и 3 стадия более 30 месяцев. А препараты от них неописуемо тяжелые. Мы от обычного гриппа не хотим принимать таблетки после 2-х дней лечения, а вы представьте себе, когда вам приходится принимать их на протяжении от 2 до 4-х лет, да и со страшными побочными эффектами. Это состояние не передать словами», - делится Сафар.

По словам Сафара, от противотуберкулёзных препаратов бывают головокружение, жуткие головные боли, апатичное состояние, временами потеря памяти, психоз, истерика, паника и другие неприятные состояния.

«Когда я лечился в Мачитоне, не раз был свидетелем того, что больные хотели совершать суицид, но врачи и охранники их спасали. Туберкулёзник – это очень беспомощный человек, практически как очень престарелые люди с детским характером. Он всегда в ожидании посетителей и любит тех, кто говорит приятные и добрые слова», - говорит он.

«Были люди, которые отказывались от препаратов для первой стадии устойчивой формы туберкулёза, а перерыв в лечении приводил их ко второй стадии. Поэтому, кроме врача нужен ещё и другой человек – кто-то из близких, кто бы мог контролировать приём препаратов вовремя и без перерыва. Самое страшное это то, что на психологическом уровне человек чувствует себя в изоляции, ему кажется, что ему никто нужен и это проблема касается только его и семьи. Да и с внешней стороны замечаешь, что люди осторожничают с тобой и не приходят в твой дом просто в гости», - говорит Сафар.

Но главный ужас связан с духовным и физическим состоянием самого туберкулёзника, считает Сафар. Поскольку приём препаратов ежедневно приносят неописуемые страдание, сопровождаемые по 4 часа.

«В следующий раз страдания на 50% уменьшаются, но на замену приходит психологическое страдание: думаешь, что в тебе живут 2 человека, то есть ты здоров, это тело нездоровое и хочется покинуть и вырваться из него на волю», - делится состоянием Сафар.

«Хочу отметить, что побочные эффекты на разных людей действуют по-разному. Лично я испытывал нетерпимость к солнцу и свету. Тогда доктор сказал мне спать после приёма препаратов. Тогда я просто закрывал глаза на 30 минут и страдания уменьшались. Другой побочный эффект, который у меня был – склероз. Я мог забыть имя близкого мне человека и никак не мог вспомнить», - отмечает собеседник.

«Туберкулёз - очень дорогостоящая болезнь»

Для больных туберкулёзом, по мнению Сафара Наимова, должна оказывать социально-экономическая и психологическая поддержка. Есть люди, которых после приёма мощных препаратов рвет. Это говорит о нехватке полноценного питания и недоедания, таким людям нужно оказывать поддержку как психологическую, так и консультативную.

«Врачи, которые говорят про больных туберкулезом, что они становятся нежными, раздражительными и капризными, это на самом деле врачи, не осознающие, каково это быть больным туберкулёзом, это не профессиональны. И такие люди недостойны называться врачами. Но мне круто повезло с врачем – Мехри Давлатбековой. Она никогда не жаловалась на больных и всегда с улыбкой подходила к любым жалобам и истерикам больных. Благодаря ей я вылечился в 2012 году. Моё лечение заняло ровно 4 года, но я всегда боялся, чтобы не пришлось обратиться повторно… Но вот уже прошло 7 лет и я жив и здоров», - отметил наш герой.

В этом году ВОЗ, по словам Наимова, предложила новые рекомендации по лечению туберкулёза, запрещающие противотуберкулёзные препараты в виде уколов, которые имели самые сильные побочные эффекты, в том числе потерю слуха. Они были заменены новыми препаратами – бедаквилин и делонамид.

«В Таджикистане есть 3-й Национальный стратегический план защиты населения от туберкулёза в РТ на период 2015-2020, который финансируется Глобальным фондом и USAID. В рамках этой программы доноры обеспечивают нас дорогостоящими медикаментами для 2-й и 3-й стадии устойчивой фор туберкулеза, а для первой стадии болезни Таджикистан обязуется сам закупать препараты. Республика уже постепенно выходит из списка бедных стран и в будущем обязуется приобретать препараты для всех трех стадий туберкулеза за счет своего бюджета», - отметил Наимов.

Туберкулёз, по его словам, это очень дорогостоящая болезнь. Лечение одного человека 1-й стадии болезни требует средств до 2 тысяч долларов США, 2-й стадии от 3-х до 4-х тысяч, а 3-й стадии от 6 до 8 тысяч долларов. Эти препараты выдаются бесплатно больным. Но кроме этого есть немало других недорогих препаратов, которые больные должны покупать за свой счёт. А многим это реально не по карману.

«В рамках национального стратегического плана, за счёт Глобального фонда, для больных туберкулёзом с прошлого года были запущены банковские карточки. На их счёт поступает сумма до 200 сомони. На эти деньги больные могут купить себе фрукты и еще что-нибудь», - говорит собеседник.

В заключение беседы Сафар Наимов отметил, что сейчас в Таджикистане есть все условия для лечения туберкулёза благодаря современному медицинскому оборудованию GenXpert, которое за два часа выявляет результаты анализов и определяет вид лечения.

Раньше это занимало 72 дня, да и результаты не всегда были правильными. В 2011 году Таджикистан получил 14 единиц данного оборудования, а сейчас их 45 по всей стране.

«Если раньше устойчивую форму туберкулёза первой стадии можно было вылечить за 2 года, то сейчас это займёт всего 9 месяцев с гарантией на полное лечение», - резюмировал он.

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