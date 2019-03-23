15 марта в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоялась первая официальная концертная презентация Государственного симфонического оркестра Исполнительного аппарата президента. О том, как это было и о своих больших планах рассказывает директор симфонического оркестра Олимджон Солизода.

– Поздравляем с замечательным событием! Какие ощущения?

– Очень понравилась атмосфера, публика встречала восторженно и очень тепло, были бурные овации, кричали браво! Высокую оценку дал президент, который присутствовал на вечере. Мы, конечно, очень воодушевлены его поддержкой, словами, пожеланиями, очень ему благодарны и признательны! Пользуясь возможностью, хочу сказать, большое спасибо всем тем, кто помогал нам готовить этот концерт. Особая благодарность звукорежиссерам Артуру Машрабову, Алишеру Зарикову, художнику Джамшеду Холикову, режиссеру программы, Народному артисту Таджикистана Ибодулло Машрабу.

Мы получили поздравления и пожелание организовать первый европейский гастрольный тур в Берлине. Это предложение поступило от председателя германо-таджикского общества, доктора Александра Хайзера.

Asia-Plus

– Как формировалась программа концерта, какие были приоритеты, что она в себя включала?

Мы исходили из того, что в репертуаре симфонического оркестра обязательно должны были быть произведения всемирно известных классиков музыкального искусства, таких как Моцарт, Бетховен, Чайковский, Бизе, Равель, Рахманинов, Свиридов, Пьяцоло и др. А также произведения таджикских композиторов: Т.Шахиди, Ф. Одинаева, Ф. Бахора, Т. Сатторова, Д.Дустмухаммедова, Ш.Сайфиддинова, А.Мусоева, К. Яхьяева, К.Хикматова, А. Тошматова и молодых композиторов Д.Тилоева и З.Рахимзод.

В целом вся предварительно подготовленная концертная программа была рассчитана на 4 часа, но, учитывая временные рамки концерта, она была сокращена до необходимого уровня.

Подборка произведений осуществлялась с учетом государственного статуса нашего симфонического оркестра и необходимостью представлять оригинальные и яркие по своим национальным характеристикам произведения таджикских композиторов.

В этом контексте, особо хочу отметить, восторженное принятие слушателями исполнение произведений «Фалак» Абуфато Одинаева и «Субхи Душанбе» Далера Тиллоева, в которых оригинально синтезируются таджикские национальные тембры, ритмы, музыкальные инструменты с современным оркестровым письмом.

Из музыкальной классики, которая прозвучала на концерте, я бы отметил исполнение 1 части 40 симфонии Моцарта, Вальса Чайковского из балета «Шелкунчик».

Asia-Plus

Особым бриллиантом нашего концерта явилась Хабанера из оперы Бизе «Кармен» в исполнении Худжастаи Мирзовали, назову также песню Хушвакта Хакимова «Тоджикистон» в авторском исполнении, которая завершала данный концерт.

Огромное спасибо дирижерам и всем музыкантам оркестра. Особо хочу отметить исполнительское мастерство Абдурахмона Матхолова (рубоб), Иброхима Мирзошарипова (думбра), Бахтовара Гафурова (танбур), Шерали Хазраткулова (най), Марджоны Хасановой (виолончель), Махмуда Сангинова (скрипка), Парвиза Хаелзода (альт). А также: Шахбоза Каримова (саксафон, кларнет), Далера Хашимова (труба), Дарьи Никитиной (литавры), Фарзоны Савдаршоевой (фортепиано) и вклад в творческую деятельность оркестра дирижеров Далера Тиллоева и Алишера Солиева.

Как все начиналось

– Какова история создания оркестра?

8 августа 2016 года был подписан Указ президента о создании Государственного учреждения «Государственный симфонический оркестр». На этом этапе основное внимание было сосредоточено на решении организационных вопросов по приобретению музыкальных инструментов для оркестра.

С 15 августа 2017 года, после моего назначения директором оркестра, началась разработка соответствующих нормативных документов, отбор музыкантов, решение вопросов с местом расположение оркестра. Много времени ушло на ремонт здания, создание специального зала-студии для репетиции оркестра и записи музыки.

Asia-Plus

В построении такого зала необходимо было учитывать законы акустики, поэтому проводились специальные измерения, подбирались соответствующие материалы, обеспечивающие качественное звучание оркестра. Когда были приобретены инструменты, оформлены здание и зал, началась творческая работа коллектива. Первое наше выступление было связано с праздничным концертом 23 февраля 2018 г., проведенного в честь 25-летия создания Вооруженных сил республики, а также в программе «Шоми Дусти» 6 марта этого же года с участием двух президентов – Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

И еще о планах

- Каковы основные направления деятельности оркестра?

- Основная концепция деятельности оркестра включает в себя, прежде всего, исполнение на высоком профессиональном уровне музыки таджикских композиторов, европейской музыкальной классики, а также произведений композиторов Центральной Азии, стран Востока, как в самой республике, так и за ее пределами.

Оркестр сегодня принимает участие фактически во всех правительственных мероприятиях. Сейчас, поскольку уже есть конкретные поручения президента, высказанные на презентации оркестра, мы начинаем разрабатывать перспективные планы концертной и гастрольной деятельности оркестра.

Asia-Plus

- А какими были эти рекомендации?

- Глава государства сказал, что с этой программой можно уже гастролировать не только в республике, но и за рубежом, а правительство поддержит эти проекты.

Эмомали Рахмон выразил очень важное пожелание – композиторы Таджикистана должны больше писать для оркестра. Также он предложил к 30-летию Республики Таджикистан открыть новый Национальный театр, в котором будет базироваться деятельность государственного симфонического оркестра.

Я хотел бы также отметить и другие важные направления нашей деятельности. Это установление контактов с творческими и учебными заведениями зарубежных стран с целью расширения возможностей проведения концертов и перспектив подготовки кадров, включая стажировки для повышения квалификации. Так, например, уже подписаны соответствующие договора о сотрудничестве с Новосибирской государственной консерваторией им. М. Глинки, Уральской государственной консерваторией им. М. Мусоргского. Есть соглашение с «Империей музыки» Табриза Шахиди о совместном проведении концертных мероприятий.

В Москве была проведена встреча с выдающимся таджикским композитором Толибом Шахиди, на которой были предварительно оговорены возможности организации крупных международных музыкальных проектов с его участием.

- Как и где вы будете обучать свои кадры?

- Это тоже наше стратегическое направление. Здесь имеется несколько разных форм реализации. Одна из форм, которая уже применяется – это участие студентов Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова, учащихся колледжа искусств им. А. Бабакулова и средних специальных музыкальных школ-интернатов имени З.Шахиди и М.Атоева в составе оркестра. Подобное «включение» имеет огромное практическое значение в плане освоения учащимися своей специальности.

Asia-Plus

Есть также и другие формы. Так, например, на сегодняшний момент еще не закрыты полностью вакантные должности в оркестре по некоторым инструментам – арфа, гобой, туба, английский рожок.

Представляется, что наиболее перспективным решением этой проблемы будет приглашение соответствующих по специальности музыкантов из других стран на временную работу в оркестр. В этом же контексте перспективным может стать создание в структуре оркестра своего самостоятельного учебного подразделения, основная функция которого будет направлена на усиление профессиональной подготовки молодых музыкантов оркестра.

Безусловно, будут также использованы распространенные формы – это проведение мастер-классов приглашенными специалистами, а также направление наших оркестрантов на стажировки в зарубежные творческие коллективы и учебные заведения.

Нужно выходить на международный уровень

- Большое значение в деятельности оркестра, как государственного учреждения, имеют вопросы записи таджикской музыки, выпуск ДВД дисков, для распространения информации о достижениях музыки композиторов Таджикистана. В этом же ряду планируется создать нотный архив и оказывать содействия в публикации произведений таджикских композиторов, формирования системной электронной базы данных музыкальных записей, что само по себе имеет существенное значение.

Для создания качественных записей различных жанров, форм и видов современной таджикской музыки планируется приглашать видных музыкантов-исполнителей.

Asia-Plus

- Судя по всему, Вы рассматриваете деятельность оркестра, как существенный фактор активизации процесса развития таджикской профессиональной музыки на современном этапе.

- Да, это, действительно, так. Известно, что одной из проблем определенной заторможенности в развитии жанра таджикской симфонической музыки является существенное ограничение возможностей ее исполнения в силу отсутствия до настоящего момента самостоятельного симфонического оркестра. Теперь эта проблема определенным образом решается.

Для рассмотрения сугубо творческих вопросов, связанных с обсуждением проблем поиска новых и эффективных форм реализации национальных особенностей в творчестве таджикских композиторов, будет целесообразным на базе симфонического оркестра сформировать постоянно действующий семинар, лабораторию. Приглашать сюда для обмена опытом композиторов и музыковедов из стран центральной Азии, ближнего Востока, с которыми таджики имеют определенную общность музыкальных традиций.

В этом же контексте необходимо расширить возможности для творческого экспериментирования, а также важно организовывать специальные конкурсы на лучшую реализацию, например, музыкальной стилистики Фалак и Шашмаком в произведениях таджикских композиторов. Уверен, что это будет способствовать развитию творческих процессов в этом направлении.

- Что бы Вы назвали важной сферой активизации музыкальной жизни республики, развития профессионального музыкального искусства Таджикистана в целом?

- Это, в первую очередь, проведение различных международных мероприятий, например, фестивалей, на которых, как правило, есть возможность осмыслить опыт создания ярких национальных произведений композиторов из разных стран мира, а также демонстрировать на международном уровне свои собственные достижения, обмениваться опытом в решении творческих задач.

Представляется целесообразным сформировать на постоянной основе свою национальную фестивальную традицию профессионального музыкального искусства с возможностью приглашать ведущие музыкальные коллективы из стран Центральной Азии, России, Закавказья, Ирана, Турции, Индии, Китая.

Все это, безусловно, имеет огромное позитивное значение, в частности, будет привлекать в нашу сферу молодые таланты, которые заинтересованы в своей творческой самореализации, будут чувствовать свою востребованность и необходимость, будут реально планировать свое будущее, представлять свои творческие перспективы.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.