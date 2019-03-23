23 марта исполняется 105 лет со дня рождения советского таджикского архитектора Всеволода Веселовского. В Душанбе, Худжанде, Кулябе, Курган-тюбе трудно найти улицу, на которой не остались бы его творческие следы.

«Мир архитектуры похож на миры поэзии, живописи, философии, а творчество архитектора не знает границ ни во времени, ни в пространстве. Архитектор должен учиться всю жизнь везде и всему, не останавливаясь на достигнутых успехах, и почивать на лаврах». Так, в 1968 году, заслуженный архитектор Таджикской ССР Всеволод Веселовский напутствовал первых выпускников архитектурного отделения Таджикского политехнического института.

Всеволод Веселовский был художником, архитектором, философом, намного опередившим время в котором жил. Он был одним из известнейших архитекторов Таджикистана. А началось все 23 марта 1914 года….

Кронштадт 1916 год, юный Всеволод с отцом военным инженером Глебом Веселовским архивное фото

Мечта - вернуться

В Кронштадте, в семье военного инженера царской армии Глеба Веселовского родился мальчик. Его детство и юность прошли в Ленинграде. В 1937 году Всеволод с отличием окончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства и получив диплом первой степени, был направлен в Советский Таджикистан, где его приняли на работу в проектную контору «Таджикгоспроект» города Душанбе. Здесь в качестве архитектора – автора он разработал целый ряд генпланов для поселков в сельской местности Кулябской области. Выполнил проекты детальной планировки городов Куляб, Курган-тюбе и Ленинабада.

В период с 1937 года по 1939 год Всеволод Веселовский создал первый в истории Ленинабада генеральный план. Тогда же во всесоюзном журнале «Архитектура СССР» он опубликовал статью «Архитектурная практика Сталинабада», рассказывающую об особенностях рождающейся архитектуры таджикской столицы.

Ленинабад (Худжанд) 1939 год, в возрасте 25 лет Всеволод Веселовский создал первый в истории древнего города генеральный план архивное фото

В послевоенные годы Веселовский работал главным архитектором управления по делам искусств Ленинградского Горисполкома, он восстанавливал Петергоф (Петродворец), дворцы - музеи в городах Павловске, Пушкине, Гатчине. Но он при этом никогда не забывал о Таджикистане и жил мечтой вернуться в Душанбе, ведь здесь началось его становление, как архитектора – градостроителя.

И в конце 1960 году он возвращается. Его сразу назначили заместителем председателя Госстроя республики.

Благодаря Всеволоду Веселовскому в 1962 году в Таджикском политехническом институте было открыто архитектурное отделение, преобразованное позднее в архитектурно-строительный факультет, где в 1968 году состоялся первый выпуск таджикских архитекторов.

Всеволод Веселовский с молодыми архитекторами, 80-е годы прошлого века архивное фото

Веселовский уделял огромное внимание сохранению историко-культурного наследия архитектуры таджикского народа, всего ценного, что образует культурную среду городских и сельских поселений страны. Он разработал необходимую для обеспечения региональной концепции научную базу истории архитектуры Таджикистана. Выявил исторические закономерности ее развития, национальные особенности и стилевые характеристики зодчества. Особое внимание архитектор уделял созданию выразительных ансамблей в Душанбе и Ленинабаде.

«Колыбель» знаний

В 1963 году Веселовский составляет новый генеральный план Ленинабада, который вплоть до 2005 года являлся основным градостроительным документом развития города. В 1962-1964 году, совместно со скульптором Фуад Гасан оглы Абдурахмановым он работает над созданием проекта и сооружением памятника поэту А. Рудаки в Душанбе на одноименной площади перед сельскохозяйственным институтом.

1964 год, скульптор Фуад Гасан оглы Абдурахманов и Всеволод Веселовский у памятника поэту А. Рудаки в Душанбе на одноименной площади перед сельскохозяйственным институтом. архивное фото

В 1968 году Веселовского назначают по совместительству главным архитектором города Нурек. Вскоре в Нуреке были построены новые микрорайоны, утопающие в зелени четырех и пятиэтажки, рядом - детские площадки, магазины, спортивные комплексы.

В1975 году Веселовского избирают секретарем правления Союза архитекторов СССР. В эти годы он много путешествует: США, ФРГ, Марокко, Япония, Индия, Куба, Бразилия и еще много других стран мира, где он побывал.

Среди друзей архитектора художник Илья Глазунов, поэты Владимир Высоцкий и Мирзо Турсун-заде, актеры Кирилл Лавров и Юрий Визбор, альпинист Владимир Машков, президент Кубы Фидель Кастро и много других известных людей того времени.

1962 год, Всеволод Веселовский и группа душанбинских архитекторов у макета строящейся гостиницы «Душанбе» aрхивное фото

В последние годы жизни Всеволод Веселовский работал над осуществлением в натуре своего проекта - Таджикского Национального Университета в Душанбе. Местоположение нового университетского городка было выбрано в начале 70-х. На стрелке, где сливаются реки Лучоб и Варзоб в живописном месте - на вытянутом треугольном участке (82 га) посреди причудливого гидропарка в обрамлении красочных альпинариев построены учебные корпуса университета. Проект Веселовского, заключал в себе основную идею создания единого научного центра, «колыбели» знаний в таджикской столице, адаптированного для увеличившегося количества студентов.

Всеволод Глебович Веселовский

Веселовский всегда подчеркивал - перед архитекторами, работающими в Таджикистане, стоит большая творческая задача найти новые формы синтеза искусств в современной архитектуре Таджикистана, на основе которого станет возможным создание полноценной архитектурной среды, эмоционально близкой народу, способной активно влиять на его жизнь, быт и культуру, развитие хорошего художественного вкуса.

Эти слова вполне можно считать завещанием архитектора современным таджикским архитекторам.

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