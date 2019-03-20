В Самарканде прошел самый большой турнир по бузкаши, куда посмотреть на лучших наездников съехались более 10 тысяч человек со всего Узбекистана.
Впечатляющим было также количество участников турнира – за приз хокима Самаркандской области боролись 500 профессиональных наездников со всей Центральной Азии.
В целом было назначено 32 приза, в том числе 14 голов верблюдов, 24 лошади, 25 голов крупного рогатого скота, 15 телевизоров, 13 холодильников, 14 стиральных машин и 75 млн сум ($8000).
А главным призом стал автомобиль Chevrolet Lacetti.
Смотрите, как это было:
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
«Настала необходимость взятия отпечатков пальцев каждого абонента»: Служба связи Таджикистана отвечает юристам
Нур-Султан - новое название столицы Казахстана
Навруз в Таджикистане наступит в 2:58
Таджикистан будет представлен на форуме «Футбол для дружбы»
Таджикистанцев после Навруза ждет повышение цен на мобильный интернет
Таджикистан вошел в топ-45 стран у российских туристов в 2018 году
Пять событий, которые сделали всех таджикистанцев счастливыми
Посол США в Таджикистане: «Мне предстоит многое сделать в Таджикистане»
Как за сутки после отставки президента Казахстана изменилась реакция казахстанских соцсетей
Парламент Казахстана одобрил закон о переименовании Астаны в Нурсултан
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста