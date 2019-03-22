В честь международного праздника Навруз в Национальном музее Таджикистана открылась традиционная выставка «От Навруза до Навруза».
На выставке представлены исторические и культурные памятники, поступившие в течение года в фонд Национального музея Таджикистана.
Некоторые из них были куплены, другие переданы в дар и найдены в результате археологических работ сотрудников музея, сообщил «АП» начальник экскурсионно-массового отдела Национального музея Таджикистана Фаридун Кенджаев.
«От Навруза 2018 года до Навруза этого года в фонд музея поступило 3231 предмет историко-культурного наследия, из них 1882 приобретены закупочной комиссией музея, 763 были подарены гражданами Таджикистана и различными учреждениями», - рассказал Кенджаев.
На выставке представлены образцы ручной работы, коллекция платьев чакан, руйджо и руймолча (платочек), ручные вышивки, медные изделия, кувшины самовары, саманидские и кушанские монеты, рукописные и литографические книги, а также керамические и глазурованные сосуды - в общем 1436 предметов, имеющие историческое значение.
Выставка «От Навруза до Навруза» продлится до 2 апреля.
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