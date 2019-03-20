Новый посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм познакомился с членами Американской Торговой Палаты.
«Мы с моей супругой прибыли в Таджикистан в прошлые выходные. Таджикистан очень сильно отличается от нашей страны и мне очень интересно узнать о культуре, традициях и истории этой гостеприимной страны. Думаю, мне предстоит многое сделать в Таджикистане во благо наших отношений наших стран», - отметил новоназначенный посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм в ходе вечернего коктейля, состоявшегося в столичной гостинице Hilton организованный Американской Торговой Палатой в РТ (AmCham) в честь приезда посла.
По словам посла, основой развития бизнеса и вообще инвестиционного климата является частный сектор, развитию которого как AmCham, так и его партнеры, а также посольства США будут всесторонне содействовать.
В мероприятии, организованном в честь нового посла США в Таджикистане Торговой палатой США (AmCham) в Таджикистане приняли участие представители правительства Таджикистана, главы международных организаций, аккредитованных в Таджикистане, топ-менеджера международных компаний, местных кредитных организаций, предприниматели, а также СМИ.
По словам директора AmCham Илхома Алиева, ассоциации в этом году исполнилось 10 лет. С первых дней своего образования AmCham поддерживает все виды деловой активности своих членов в Таджикистане и предоставляет платформу для обмена информацией, идеями, возможностями и опытом между важными субъектами в бизнес-сообществе.
«За все 10 лет деятельности AmCham её членами стали более 60 местных международных компаний, которые также вносят свой вклад в развитие инвестиционного климата и потенциала Таджикистана. Цель ассоциации заключается в содействии интеграции Центральной Азии, выступить площадкой для коммуникации бизнес-сообществ, а также способствовать привлечению инвестиций из США в РТ.
Будучи одним из самых активных сторонников таджикского бизнес-сообщества, AmCham старается обеспечит, чтобы лица, определяющие экономическую политику, учитывали интересы членов ассоциации во всех соответствующих коммерческих и законодательных решениях.
По словам Председателя Совета Директоров АмЧам и Генерального директора национальной авиакомпании Таджикистана Somon Air Томаса Халлама, из более 60 членов Американской торговой палаты AmCham, 25% составляют американские компании.
«Мы привлекаем инвестиции всех сообществ в экономику Таджикистана. Сейчас наша работа также будет ориентирована на сферу туризма и налогов, а также на международные тренинги для улучшение потенциала местного бизнеса», - отметил он.
«Настала необходимость взятия отпечатков пальцев каждого абонента»: Служба связи Таджикистана отвечает юристам
Нур-Султан - новое название столицы Казахстана
Навруз в Таджикистане наступит в 2:58
Как 500 наездников боролись за главный приз хокима Самаркандской области?
Таджикистан будет представлен на форуме «Футбол для дружбы»
Таджикистанцев после Навруза ждет повышение цен на мобильный интернет
Таджикистан вошел в топ-45 стран у российских туристов в 2018 году
Пять событий, которые сделали всех таджикистанцев счастливыми
Как за сутки после отставки президента Казахстана изменилась реакция казахстанских соцсетей
Парламент Казахстана одобрил закон о переименовании Астаны в Нурсултан
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Максим Орлов4 часа назад
"Посол США в Таджикистане: «Мне предстоит многое сделать в Таджикистане»"
Мне тревожно, когда послы США вот так заявляют! Если, эти старания будут похожи на старания послов на Украине, в Киргизии недавнем прошлом, в Венесуэле то, тогда не нужно нам таких стараний, Ваше дело неГосподин посол - выписывать визы и налаживать международные отношения....Не бось базу хочет открыть и принести демократию...не надо, мы и так живем хорошо....Они бы со своими гетто разобрались...