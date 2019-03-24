АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 МАРТА
- В Гулистоне состоится финальная встреча Международного Кубка Федерации Таджикистана по футболу.
- Олимпийская сборная Таджикистана по футболу в Ташкенте в отборочном турнире чемпионата Азии-2020 сыграет со сборной Индии.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 МАРТА
2015 – Эмомали Рахмон заложил в степи Сомгар основу нового города, и предложил назвать его
Сайхун.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 МАРТА
1915 - Родился певец и музыкант, Народный артист Таджикистана Джурахон Искандаров.
1932 - Родился русскоязычный писатель Таджикистана Шавкат Харисов.
1940 - Родился писатель, журналист Зухуриддин Суяри
1956 - Родился искусствовед Султонали Худойбердиев
1959 - Родился журналист, лауреат премии Лохути Отабек Гоибов
1961 - Родилась юрист Назира Гаффорова
1963 - Родился журналист Абдуразок Салимзода.
1973 – Родился журналист Фахриддини Холбек
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 МАРТА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 6-11 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 23-28 мороза, днем -3+2, местами до 3-8 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза, днем 6-11 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 9-11 тепла.
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