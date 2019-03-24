АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 МАРТА

- В Гулистоне состоится финальная встреча Международного Кубка Федерации Таджикистана по футболу.

- Олимпийская сборная Таджикистана по футболу в Ташкенте в отборочном турнире чемпионата Азии-2020 сыграет со сборной Индии.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 МАРТА

2015 – Эмомали Рахмон заложил в степи Сомгар основу нового города, и предложил назвать его

Сайхун.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 МАРТА

1915 - Родился певец и музыкант, Народный артист Таджикистана Джурахон Искандаров.

1932 - Родился русскоязычный писатель Таджикистана Шавкат Харисов.

1940 - Родился писатель, журналист Зухуриддин Суяри

1956 - Родился искусствовед Султонали Худойбердиев

1959 - Родился журналист, лауреат премии Лохути Отабек Гоибов

1961 - Родилась юрист Назира Гаффорова

1963 - Родился журналист Абдуразок Салимзода.

1973 – Родился журналист Фахриддини Холбек

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 МАРТА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 16-21 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 6-11 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 20-25 тепла, в предгорьях ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 23-28 мороза, днем -3+2, местами до 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза, днем 6-11 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 9-11 тепла.