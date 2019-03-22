Ежегодно 22 марта международное сообщество отмечает Всемирный день воды или водных ресурсов. В этот день ЮНЕСКО проводит специальные мероприятия, в ходе которых планируется по всему миру продвинуть идею сохранения окружающей среды в чистоте.

Таджикистан располагает огромными запасами водных ресурсов, которые аккумулированы в многочисленных ледниках, реках, озёрах и подземных водных системах.

На территории Таджикистана формируется около 60 процентов водных ресурсов Центральной Азии.

Директор Госучреждения «Научно-исследовательский Центр охраны водных ресурсов», кандидат геолого-минералогических наук Назриало Сарабеков рассказал «АП» о комплексном управлении водными ресурсами в зоне формирования стока на примере характерных речных бассейнов Таджикистана (рек Кзылсу, Яхсу, Кафирниган).

«В результате проведения научно-исследовательских работ установлено, что существующая система мониторинга формирования водных ресурсов (0,4-0,5 гидропостов на 1 тыс. км2) требует совершенствования и расширения наблюдательной сети, а также технических средств с применением инновационных технологий», - отметил специалист.

Основные проблемы

1.Таяние ледников

Потепление климата вызвало деградацию и отступление ледников и снежников. Так, Зеравшанский и Гиссаро-Алайские ледники отступили за последние 50 лет на 1,5 км, а площадь их местами сократилась на 14%, в основном, за счет мелких ледников.

При этом снизилась водность рек. То есть в перспективе от сохранности ледников зависит благополучие водного хозяйства.

Площадь оледенения гор Центрально-Азиатских республик составляет около 17 тыс. квадратных километров, из них более 60% находятся в Таджикистане.

Ледники питают все горные озера, аккумулирующих около 46 км³ воды. Воды малых рек полностью расходуются на орошение земель.

2. Гидротехническое регулирование стока

Естественный гидрологический режим большинства рек нарушен регулированием и изъятием их стока. Изъятие воды в реках больше допустимого уровня создает стрессовые ситуации для биологических сообществ, особенно малых горных рек, пик которых приходится на маловодные годы.

Необходимо разработать специальную программу по повышению водности и экологической устойчивости малых рек посредством технических работ, лесопосадок, переброски части стока других рек, строительства водохранилищ, укрепления берегов и откосов дамб.

3.Чрезмерное потребление воды

Сегодня в водном хозяйстве республики на нужды сельского хозяйства с орошаемым земледелием и в энергетике расходуется 92% объема потребляемой воды, а на промышленность и коммунальное хозяйство - 4%.

По общему потреблению воды за год на душу населения Таджикистан занимает одно из ведущих мест - 1,837 м³/в год. Хотя Таджикистан выглядит более экономичным на фоне своих соседей (данные из открытых источников на 2010 год):

1. Туркменистан - 5,104 м³/в год

2. Казахстан - 2,360 м³/в год

3. Узбекистан - 2,194 м³/в год

4. Кыргызстан - 1,916 м³/в год

5. Таджикистан - 1,837 м³/в год

4. Потери воды

Водный баланс в бассейне Аральского моря нарушен из-за необоснованно больших масштабов и отсталой технологии орошения в соседних равнинных государствах СНГ. Потери воды в целом по бассейну Арала по расчетам таджикских ученых, превышают 20 км³/год.

Большие потери и в питьевом водоснабжении. По данным НПО «Маленькая земля», капающий кран может привести к потере 75 литров воды в день! Из-за неисправного туалетного бачка (где вода постоянно льется в унитаз) можно каждый месяц тратить впустую до 340 тыс. литров воды.

Экологи рекомендуют обновить систему и применить новые водосберегающие технологии.

Опыт показывает, что затратив 30 долларов на водосберегающую душевую головку или кран, можно снизить ежедневное потребление воды на 18-20%. А если вдобавок установить унитаз с низким расходом воды, то ее сбережение в домохозяйстве может достичь 50%.

Ледники – 845 км³ (объём), 11 146 км² (площадь), поверхностные водные ресурсы– 64 км³ (55,4% от притока бассейна Аральского моря), озера - 46 км³, (объём), 705 км² (площадь), более 1300 (количество), объём водохранилищ – 15,34 км³ (объём), 664 км² (площадь). Подземные водные ресурсы – 18,7 км³ (2,8 км³ – используются).

5. Водоснабжение и канализация

Около 58% населения республики не имеют доступа к централизованному водоснабжению. Некоторые жители страны всё еще зависимы от привозной воды. Порядка 30% водопроводных сетей в республике по различным причинам не функционирует. Охват населения страны канализацией около 23%, в том числе 89% жителей городов и 10,1% - городских поселков и районных центров.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.