Дорогие таджикистанцы! Медиа-холдинг Asia-Plus от всей души поздравляет вас с праздником Навруз!
Желаем вам и вашим близким исполнения всех заветных желаний, здоровья, благосостояния, хорошего настроения и всех благ.
Пусть наступающий год станет для вас годом новых достижений, открытий и реализации самых смелых замыслов.
C уважением, всегда ваши – азиаты!
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