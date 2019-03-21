Дорогие таджикистанцы! Медиа-холдинг Asia-Plus от всей души поздравляет вас с праздником Навруз!

Желаем вам и вашим близким исполнения всех заветных желаний, здоровья, благосостояния, хорошего настроения и всех благ.

Пусть наступающий год станет для вас годом новых достижений, открытий и реализации самых смелых замыслов.

C уважением, всегда ваши – азиаты!

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