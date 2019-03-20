В Международном аэропорту Душанбе заработал Туристический информационный центр, где желающие могут получить всю необходимую информацию о Таджикистане.

Создание этого центра приурочено к объявленному в Таджикистане Году развития туризма, села и ремесел, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Душанбе.

"Теперь гости столицы, туристы могут легко найти необходимую им информацию о туристических маршрутах, культурных памятниках, парках отдыха и развлечений, о торговых центрах, гостиницах, транспортных развязках, зонах отдыха, санаториях и других достопримечательностях Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Туристический информационный центр будет функционировать внутри аэропорта круглосуточно, а операторы центра будут выдавать прибывающим туристам всю необходимую информацию на трех языках - таджикском, русском и английском.

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