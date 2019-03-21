В День весеннего равноденствия – 21 марта Таджикистан встречает свой самый яркий государственный праздник.

Праздник весны, обновления природы и прихода нового года широко отмечают в республике.

Общечеловеческое значение этого праздника было отмечено в 2009 году, включением Навруза в почётный Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Годом позже ООН объявила 21 марта «Международным днем Навруза».

Ежегодное празднование Навруза в Таджикистане из года в год становится масштабнее. Массовые гуляния по случаю Навруза организуются практически во всех городах Таджикистана. Эпицентром общегосударственных торжеств традиционно становятся главные города различных регионов республики.

Мы собрали несколько фотографий Asia-Plus о праздновании Навруза в стране в течение последних нескольких лет.

2006 год, Городок Сомониен, бывший районный центр Ленинского района 1 /17

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