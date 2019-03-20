В рамках праздничных мероприятий сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в открытии Государственного герба и флага в Нуреке.

Высота герба составляет 22 метра, он расположен на территории 1570 квадратных метров.

В ночное время территорию Площадь Герба освещают 76 фонарей, а сам герб – 10 мощных прожекторов.

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Государственный флаг развернулся на площади 40 соток земли. Его высота составляет 50 метров, длина самого флага составляет 14 метров, ширина 7 метров.

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Сегодня глава государства также открыл в центре Нурека памятник Исмоили Сомони.

Он возведен на месте, где раньше стоял памятник Владимиру Ленину.

Высота основания памятника составляет 7,5, самого памятника 7 метров.

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Авторами памятника являются скульпторы, члены Союза художников Таджикистана Мансур Маджидов ва Рустам Ходжибоев.

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