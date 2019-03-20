В Нуреке главу государства сопровождают многочисленные гости, в том числе глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Таджикистане, а также делегация Всемирного банка во главе с Директором по стратегическим и операционным вопросам госпожой Мариам Шерман.

Отметив стратегическое значение Нурекской ГЭС, глава государства также подчеркнул другие потенциальные направления развития города, в частности, туризм.

По словам президента, Нурек своей близостью к столице, а также благодаря природным красотам и возможностям для отдыха может стать привлекательным местом для туристов.

Сегодня же глава государства открыл несколько объектов в городе и заложил камни в фундамент других объектов.

В частности, первый кирпич был заложен Эмомали Рахмоном в основании будущей гостиницы на берегу реки Вахш недалеко от Нурекской ГЭС.

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На презентации гостиницы было отмечено, что она будет возведена на территории 0,46 га Дирекцией строительства гособъектов исполнительного аппарата президента страны.

Гостиница будет четырехэтажная, по плану в ней также будет спортзал, два ресторана, баня, сауна, бассейн.

Также Эмомали Рахмон сегодня принял участие в открытии нового предприятия по производству резиновых дорожных плиток.

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На его строительство потрачено более 3 млн сомони, а производственная мощность составляет 35 квадратных метров в сутки. Годовая выработка составляет 9 тыс. квадратных метров.

На предприятии из старых резиновых автомобильных шин производится 3 вида продукции.

Продукция используется для покрытия спортивных площадок, территории детских садов и пешеходных дорог.

Технологическая линия предприятия была привезена из Китая.

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