Нурсултан Назарбаев 19 марта в обращении к нации объявил, что уходит с поста президента Казахстана, который он занимал последние 30 лет. Временно обязанности главы государства будет выполнять спикер казахского парламента Касым-Жомарт Токаев.

«Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования», - сказал Назарбаев.

Для многих заявление об отставке Назарбаева стало неожиданным. Наши эксперты поделились мнением о том, что будет дальше.

«Хорошо организованный транзит власти»

Таджикский политолог Парвиз Муладжанов считает, что Нурсултан Назарбаев «технично исполнил хорошо организованный транзит власти».

«Это решение было планируемым и ожидаемым, но, тем не менее, прозвучало как сенсация», - отметил политолог.

По его словам, для всего постсоветского региона отставка Назарбаева послужит моделью для возможного транзита власти от старого поколения управленцев к новому.

Таджикский политолог Абдугани Мамадазимов считает, что до отставки Назарбаева регион считался бастионом жестких автократических лидеров, которые, в основном, уходили под гневом народных волнений и протестов или по биологическим причинам (естественная смерть).

«Сложение полномочий лидера самой успешной экономики региона показало всем «народное лицо» этой высшей должности в регионе, отвергая ее «показную сакральность и несменяемость». Это показало, что она может сменяться не только под давлением, но и для добровольного открытия пути новому поколению лидеров, которые больше подходят вызовам и требованиям нового времени», - говорит Мамадазимов.

Назарбаев вроде ушел, но при этом остался

Нурсултан Назарбаев во время своего телевизионного выступления отметил, что сохранит за собой статус первого президента — „елбасы“ (лидер нации)», останется председателем правящей партии «Нур Отан», у которой подавляющее большинство мест в парламенте страны, роль которого, благодаря конституционной реформе, должна увеличиться.

Кроме того, Назарбаев указал, что остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и членом Конституционного совета. В Казахстане этот орган исполняет функции Конституционного суда, разрешает конфликты между ветвями власти и имеет фактическое право вето на законы.

Совет безопасности наделён широкими полномочиями - координирует деятельность госорганов и организаций в сфере обеспечения национальной безопасности, международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка.

«То есть остаюсь с вами, - заключил Назарбаев. - Заботы страны и народа остаются моими заботами».

По мнению главы комитета по международным делам, общественным организациям таджикского парламента Олима Салимзода, после объявления ухода с поста президента Казахстана, Назарбаев не уходит из большой политики.

«Он официально остается лидером нации, главой Совбеза, лидером правящей в Казахстане партии «Нур отан», и с его мнением будут считаться в стране и после его ухода с поста президента», - отметил Салимзода.

По словам председателя Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойирова, к своей отставке Назарбаев шел последние 10 лет, а активно - последние 4 года.

«Его отставке предшествовало, то, что он распределял полномочия президента за последние несколько лет между исполнительной властью, правительством, законодательной властью и Советом безопасности. Он распределил функции президента между органами, в частности, Советом безопасности, которые будут непосредственно действовать под его руководством», - отметил Зойиров.

По словам Зойирова, у Нурсултана Назарбаева как у президента высокая персональная ответственность, чем у коллегиального органа. По мнению политика, оставшись в Совете безопасности, Назарбаев будет формулировать вопросы, и предлагать их от имени коллегиального органа Совета безопасности.

«Это меньше ответственности. Теперь ситуация такая, что Назарбаев ушел от персональной ответственности, и находится в рамках коллективной ответственности. Он может в любое время уйти безболезненно с поста председателя Совета безопасности и партии», - говорит эксперт.

Эксперты также отмечают, что отставка Назарбаева может стать толчком для легитимной передачи власти в регионе.

По словам Мамадазимова, сохраняя за собой некоторые значительные посты, Нурсултан Назарабаев, как истинный лидер нации, хочет выступить твердым гарантом мирной передачи высшего поста республики следующему поколению лидеров.

«В нашем регионе начинается новая эра – эра мирной и сугубо легитимной передачи высшей власти, которая со временем охватить все республики Центральной Азии», - считает Абдугани Мамадазимов.

Как повлияет уход Назарбаева на регион?

По словам Рахматилло Зойирова, влияние ухода Назарбаева в регионе зависит от того, какую политику – прозападную или пророссийскую примет Казахстан.

«Сегодня давать прогнозы на счет этого – неблагодарное дело», - считает эксперт.

По словам Парвиза Мулладжанова, только когда следующий президент утвердится в должности, и почувствует себя уверенно, он сможет вводить какие-либо серьезные изменения во внешнюю или внутреннюю политику страны.

«Но и тогда ему будет трудно играть состоятельную роль, так как Назарбаев не уходит полностью из политики», - отметил собеседник.

Касательно будущего президента Казахстана эксперты отмечают, что у команды Назарбаева на этот счет уже имеется точный план и схема действий - включая и имя преемника. Но со стороны вряд ли кто-нибудь может сказать наверняка.

«Может быть, это будет Касым-Жомарт Токаев, действующий спикер парламента. Но у Назарбаева будет возможность все переиграть к 2020 году», - отметил Парвиз Мулладжанов.

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