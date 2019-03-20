Европейский союз и Таджикистан обсуждают возможности присоединения республики к Генеральной системе преференций (GSP+).

Посол Евросоюза в Таджикистане Мэрилин Джосефсон в минувший вторник на встрече с руководством Таможенной службы отметила, что представители Евросоюза находятся с официальным визитом в республике для обсуждения возможностей присоединения страны к Генеральной системе преференций и решения дальнейших действий, сообщает пресс-служба таджикского таможенного ведомства.

Отмечается, что в случае присоединения Таджикистана к данной системе, таможенная пошлина на поставку таджикских товаров на территорию Евросоюза будет равна нулю, что создает новые экономические возможности для республики.

При этом, замглавы Таможенной службы Азим Турсунзода отметил, что предоставляемые преференции в рамках GSP+ помогут таджикским экспортерам значительно повысить доходность их деятельности.

Также, по его мнению, возможности присоединения к данной системе могут стать предпосылками организации новых рабочих мест и стать основой диверсификации экономики страны.

Преференций в обмен на соблюдение прав человека

Вопросы, связанные с присоединением Таджикистана к GSP+, Мэрилин Джосефсон в начале марта этого года обсудила и с главой Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Фаррухом Хамрализода.

На встрече было отмечено, что беспошлинная поставка таджикской продукции в Евросоюз допустима только при соблюдении Таджикистаном прав человека, охраны труда, окружающей среды и эффективного управления.

Отмечалось, что вхождение Таджикистана в данную систему позволяет экспортировать более 6,4 тысяч наименований товаров на европейские рынки с нулевой ставкой по системе таможенных пошлин.

«Этот процесс улучшает поставки товаров в Таджикистан для европейских потребителей, тем самым повышая конкурентоспособность отечественных товаров в этом регионе. Для получения преференций этой системы Таджикистан должен реализовать 27 конвенций и протоколов, ратифицированных республикой в области прав человека, охраны окружающей среды, охраны труда и эффективного управления», - подчеркивалось на встрече.

Одежда, фрукты и овощи

Таджикистан экспортирует в Евросоюз, в основном, одежду и швейные изделия, а также фрукты, овощи и орехи, сообщает Таможенная служба при правительстве РТ.

В 2018 году Таджикистан имел торговые отношения с 36 странами Европы, большинство из которых входят в Европейский Союз: общий объем товарооборота Таджикистана с европейскими странами составил около $320 млн, сократившись по сравнению с годом ранее почти на треть.

Таджикская продукция в страны Европы в 2018 году экспортирована на сумму $63 млн. Главным торговым партнёром Таджикистана на европейском континенте в прошлом году являлась Германия, двусторонний товарооборот с которой произведен на сумму $97,7 млн.

Что такое Генеральная система преференций?

Генеральная система преференций является системой односторонних торговых уступок, которая снижает или устраняет тарифы по ряду экспортной продукции из развивающихся и наименее развитых стран.

Эта система направлена на повышение экспортных доходов в развивающихся странах в целях сокращения бедности и содействия устойчивому развитию и эффективному управлению.

На данный момент к этой системе присоседились 15 стран мира, в том числе Кыргызстан, Монголия, Пакистан и Армения.

Переговоры относительно вхождения в эту систему ведутся также с Узбекистаном.

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