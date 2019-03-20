Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 19 марта встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который приехал в Таджикистан с рабочим визитом.

Главы двух республик положительно оценили двустороннее сотрудничества Таджикистана и России во всех сферах, но при этом отметили ряд сфер, где потенциал еще не использован в полную силу.

Принимая во внимание условия и имеющиеся возможности, сферы промышленности, транспорта, коммуникаций и агропромышленного комплекса были обозначены как перспективные направления двусторонних отношений, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Был выражен взаимный интерес в деле налаживания двустороннего сотрудничества в сферах добычи полезных ископаемых, нефтегазовой промышленности, переработки продукции, тяжёлой, лёгкой, химической и строительной промышленности, фармацевтики.

Касаясь темы возможностей обеспечения рынков Татарстана экологически чистыми овощами, фруктами и бахчевыми из Таджикистана, стороны подчеркнули важность активизации сотрудничества между регионами двух стран в сельскохозяйственной отрасли.

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Для развития и расширения двустороннего сотрудничества также была подчёркнута необходимость использования возможностей свободных экономических зон Таджикистана, строительства и обеспечения деятельности технологических парков в Таджикистане, создания совместных трудовых бирж и подготовки высококвалифицированных специалистов для различных социально-экономических сфер республики.

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