По прибытии в славный город на Неве, в Санкт–Петербург, мне пришлось столкнуться с кучей неожиданных трудностей. Они стали результатом поспешных и порой наивных моих действий, и теперь мне хотелось бы предостеречь тех, кто собирается в Санкт-Петербург на заработки или на постоянное место жительства.

Сначала мой опыт. На второй же день пребывания у родственников в городе на Неве, я решил снять себе жилье на то время, пока будет проходить оформление покупки квартиры. Это значит - на пару месяцев. При обилии предложений о сдаче жилья, мне показалось это минутным делом, несмотря на заверения родственников, что все не так просто. Открыв первое же объявление в бесплатной газете, и позвонив, я получил предложение снять однокомнатную квартиру в минуте ходьбы от станции метро на проспекте Просвещения за 15 000 рублей в месяц, оборудованную всем необходимым от компьютера с интернетом и домофона до домашнего кинотеатра. Оплата помесячно. Вечером можно будет заехать в агентство, заключить договор и утром заселяться. На мое заявление, что я нашел квартиру на таких условиях, родственники меня хотели остудить, заметив, что квартира в том районе стоит не менее 25 тысяч рублей в месяц, плюс столько же надо заплатить агенту при заселении. Но я отвечал, что они просто не в курсе, что происходит на рынке, и стал собираться в агентство.

Милая Оля и хозяйка София

Агентство представляло собой комнату на цокольном этаже многоэтажки на том же проспекте. Меня немного смутило то, что на окнах агентства висели рекламные плакаты, говорящие о том, что тут продаются шкафы. Дорогу в дверях мне преградил охранник, и грозно спросил о том, что мне нужно. Но девушка, Оля, услышав моё имя, сказала, что это к ней, и громила отступил.

Я прошел в офис, в котором за четырьмя столами с компьютерами работали миловидные девушки. Оля, мой агент, предложив присесть, сразу взяла быка за рога, и объявила, что их услуги стоят 10 тысяч рублей, и они будут вычтены из оплаты за аренду за первый месяц. Получалось, что завтра при заселении я отдам хозяйке по имени София пять тысяч рублей и получу ключи. Пересказывать всю беседу я не буду, она длилась минут сорок, но скажу, что за это время я успел полюбить всех работников этого учреждения, включая здоровяка-охранника, всем сердцем.

Сидя рядом с Олей, я созвонился с хозяйкой квартиры Софией, которая заверила, что будет бесконечно рада видеть меня с вещами и пятью тысячами рублей с семи до восьми утра рядом с домом № 99 по вышеуказанному проспекту. После этого я заплатил Оле 10 тысяч, она мне выдала три квитанции, два бланка договора и, зачем-то распечатку из интернета списка сдаваемого жилья.

Всё, что по плану.

ООО «Партнер» и их консультации

Утром я отдал ключи родственникам, поблагодарив их за гостеприимство и обещал, обустроившись, пригласить их в гости. Без десяти семь я стоял возле многоэтажного дома, проход во двор которого, как оказалось, был закрыт воротами с электронным замком. Пошел снег, я решил позвонить Софии. Её телефон оказался выключен. Только в девять часов, окончательно продрогший, набирая номер Софии ежеминутно, я понял, что меня жестоко обманули. Забегая вперед, скажу, что телефон Софии не включился даже через два месяца.

Родственники (спасибо им) смеяться не стали, и посмотрев пакет документов, который дала мне с собой обаятельная Оля в ООО «Партнер», настоятельно посоветовали не начинать боевых действий, потому что юридически я оплатил консультацию, подбор жилья и бланки договоров. В квитанциях это написано синим по белому, и подкреплено моей подписью. Получается, что кроме желания помочь обрести мне временную крышу над головой, это агентство больше ничего и не должно. И если я не хочу начать жизнь в этом самом культурном городе России с привода в полицию за дебош и хулиганство, посоветовали обосноваться, обзавестись знакомствами, и только потом посетить ООО «Партнер». На этот раз я их послушал.

Я для того пишу такие подробности, чтобы мои земляки, которые захотят самостоятельно поехать и обосноваться в Санкт–Петербурге без помощи знакомых или родственников, оставили эту затею. Ехать нужно именно к людям, которые тебя приютят на первое время и объяснят основные правила. Мною описана лишь одна из множества ситуаций, когда вам придется впустую расстаться с деньгами, которые на новом месте жизненно важны. Это может произойти и при устройстве на работу, когда работодатель берёт вас на замечательных условиях, лишь сетуя, что придется за 12 тысяч рублей купить рабочую форму. Вы покупаете эту одежду, красная цена которой 2,5 тысячи, но больше никогда этого «работодателя» не увидите. Или увидите, но он скажет, что передумал брать вас на работу, а форма, мол, пригодится.

Самый результативный способ избежать этого поставленного на поток «кидалова» без криминальной составляющей – слушать советы человека, которому доверяете, и который уже не первый день здесь живет и работает.

А стоит ли овчинка выделки?

В гипермаркете рядом с Ладожским вокзалом работает грузчиком Мухиддин. Мы с ним познакомились, когда я покупал панели на кухню. Он из Хатлона. В этом торговом комплексе трудится уже четыре года и считает, что место неплохое. Однако, он как получал 25 тысяч рублей четыре года назад, так и получает, несмотря на снижение покупательской способности рубля. В силу того, что Мухиддин официально работает, на него распространяются оплачиваемый отпуск и больничный лист, проводятся отчисления в пенсионный фонд и вообще соблюдаются все нормы трудового законодательства России. И Мухиддин доволен.

Тогда я попросил его, чтобы он разложил свои расходы.

За комнату в коммунальной квартире он платит 3,800 рублей, транспортные расходы почти 3,8 тысячи, расходы на обед – 2,200, уже набежало около 10 тысяч рублей. Остается 15 тысяч, а еще надо купить одежду, продукты на ужин, выслать часть родителям и отложить на билет в Душанбе туда и обратно. Ни о каких сбережениях, или расходах на активный отдых и речи быть не может.

Вот такая получается нерадостная математика. Хотя вроде зарплата на первый взгляд неплохая.

Знакомые Мухиддина, приехав из Таджикистана, зачастую находят сезонную работу с большим заработком, но чаще сталкиваются с непорядочностью работодателей, потому что находятся вне правового поля.

Такая работа Мухиддина не устраивает из–за нестабильной выдачи зарплаты, из-за опасений подорвать своё здоровье, работая на морозе по 12 часов в день или поднимая тяжести. Это все он мне говорил, объясняя желание вернуться домой, в Бохтар. Там родители, его дом. Ему уже 31, а он еще не женат. Не нашел Мухиддин золотую жилу в России, и, планирует заканчивать свои скитания.

Вот были бы у него водительские права, категории В или С, и ситуация была бы другая. Как он мне пояснил, здесь хорошо зарабатывают специалисты, у которых есть среднее образование. Рынок труда для выпускников институтов и университетов специфичен и Мухиддин его совсем не знает. Нужны водители, инструментальщики, электрики, сантехники, вентиляционщики, специалисты лифтового оборудования и тому подобные специалисты.

Вот, например, земляк Мухиддина, водитель пригородного автобуса, получает 50 тысяч, он и семью привез и квартиру снял в пригороде за 8 тысяч рублей. Ему хорошо. В объявлении о вакансии токаря и вовсе до 70 тысяч обещают. И главное на эти специальности необязательно требуется паспорт гражданина РФ, там указывают: граждане России и СНГ. Учиться же здесь неподъемно дорого. Надо было дома учиться, в Таджикистане.

У моего знакомого Мухиддина в апреле отпуск. Что-то мне подсказывает, он возьмет его с последующим увольнением.