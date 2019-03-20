АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 МАРТА 2019 ГОДА
- В Нуреке с участием президента страны Эмомали Рахмона пройдет празднование Навруза
- В столичной резиденции правительства Таджикистана состоится очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.
- Олимпийская сборная Таджикистана отправится в Ташкент для участия в отборочном турнире чемпионата Азии-2020.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 МАРТА
1931 - Родился поэт и драматург Файзулло Ансори.
1932 - Родился ученый-фольклорист Асадулло Суфизода.
1940 - Родился дирижер Джурахон Обидов.
1941 - Родился Народный артист Таджикистана Убайдулло Раджабов.
1942 - Родился доктор филологических наук, профессор Парвона Джамшедов.
1952 - Родился писатель Муаззами Ахмад.
1952 - Родился писатель Сафар Амирхон.
1958 - Родился драматург Чумъа Куддус.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 МАРТА 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, местами кратковременный дождь (ночью выше 2000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -3+2, днем 4-9 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 15-20 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 9-14 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, по западу ГБАО местами небольшие осадки (дождь, снег), по востоку ГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, местами до 22-27 мороза, днем -1+4, местами до 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения - Облачно, местами кратковременный дождь (выше 2000м снег), гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе - Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 17-19 тепла. г. Куляб – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 16-18 тепла.
По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла.
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