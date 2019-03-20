Инициативу празднования Навруза в городе выдвинули местные власти, и она была поддержана большинством жителей.

Главные торжества пройдут на центральной площади города. Там будет устроено театрализованное шоу мастеров искусств Таджикистана.

В начале февраля на центральной площади Нурека был демонтирован памятник Владимиру Ленину, а на его месте установили памятник Исмоилу Сомони. Сегодня памятник официально будет открыт.

В ходе пребывания в Нуреке глава государства также даст старт реабилитации Нурекской ГЭС и проведет встречу с представителями компании, которая займется реабилитацией - ANDRITZ.

А мы побывали накануне в Нуреке и посмотрели, как город готовиться к празднику и приему гостей.

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