Новым главой Конституционного суда страны назначен Абдулхафиз Ашурзода, который до этого занимал должность первого заместителя председателя Верховного суда Таджикистана.

Занимавший должность руководителя Конституционного суда Махкам Махмудзода отозван с поста в связи с переходом на другую работу.

Приказами главы государства председатели суда Ишкашимского района ГБАО Аъзамджон Бободжонзода, Ванджского района ГБАО Матин Бобозода, Яванского района Хатлонской области Юсуф Салимзода освобождены от своих обязанностей.

Также с постов приказом президента сняты заместитель председателя суда района Рудаки Кудбиддин Муминзода, заместитель председателя Конституционного суда Душанбе Хисрав Рахимзода и судья областного суда Хатлона Бахтиер Наимзода.

Как сообщает пресс-служба главы государства, все они освобождены от должностей с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

Предложение главы государства о назначении Аъзамджона Бободжонзода, Матина Бобозода и Юсуфа Салимзода судьями Верховного суда республики, а Кудбиддина Муминзода, Хисрава Рахимзода и Бахтиера Наимзода судьями Высшего экономического суда Таджикистана направлено в верхнюю палату парламента страны.

Кроме этого, Сайфиддин Пирмухаммадзода освобожден от должности судьи областного суда Хатлона в связи с достижением окончательного срока полномочий судьи, а Зубайдулло Махмудзода снят с должности судьи этого суда по состоянию здоровья. В связи с выходом на пенсию с должности снята судья Конституционного суда страны Мухаббат Гулзор.

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