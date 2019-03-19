В столице Узбекистана на круге вокруг сквера Амира Темура в качестве эксперимента появилась красно-белая разметка нерегулируемого перехода, сообщает ГУВД Ташкента.
Хокимият (администрация) совместно с ГУВД города Ташкента пригласили специалистов из Словакии, которые предложили в качестве эксперимента использовать белый и красный цвета для нанесения дорожной разметки 1.14.1– нерегулируемый пешеходный переход.
Как показал опыт обеспечения безопасности пешеходов европейских стран, желто-белая разметка не всегда заметна, особенно в темное время суток, а красно-белая хорошо видна водителям, да и пешеходам тоже, отметили в ведомстве.
Это не первый случай использования нестандартного подхода к обустройству пешеходных переходов в Узбекистане, передает ИА "Фергана". В прошлом году в Намангане появились «3D-зебры»: пешеходные переходы, которые за счет оптической иллюзии выглядят как ряд белых бетонных блоков. Эта иллюзия заставляет водителей притормаживать, что повышает безопасность переходящих улицу людей. В Ташкенте на переходы стали наносить надпись, призывающую пешеходов отвлечься и снять наушники. В городе Касан Кашкадарьинской области был установлен первый в Узбекистане голосовой пешеходный переход.
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