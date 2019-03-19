Таджикистан поставил на рынки соседних стран около 40% произведенного в первые два месяца текущего года цемента.
В январе-феврале этого года было экспортировано 182 тысяч тонн цемента, сообщает министерство промышленности Таджикистана.
В частности, 102 тыс. тонн этого вида строительного материала поставлялось в Узбекистан, 74 тыс. тонн – в Афганистан, а еще 6 тыс. тонн – в Кыргызстан.
Таджикскими цементными заводами в январе-феврале этого года произведено 468 тыс. тонн продукции, что на 40 тыс. тонн больше по сравнению с этим же периодом 2018 года.
Увеличение производства цемента обеспечивалось за счет таджикско-китайских совместных предприятий «Чунгтсай Мохир цемент» (31,9% от общего его выпуска), «Хуаксин Гаюр цемент» (26,1%), «Хуаксин Гаюр Сугд» (25,9%). Доля столичного цементного завода («Таджикцемент») в общем объеме составила всего 6,4%, передает Минпром.
Таджикистан за последние годы существенно нарастил объемы выпуска цемента посредством возведения новых совместных таджикско-китайских мощностей. За последние восемь лет китайские инвесторы помогли Таджикистану увеличить объемы производства цемента почти в десять раз.
В настоящее время в Таджикистане выпуском цемента занимаются 13 предприятий, общая мощность которых составляет около 5 млн. тонн в год.
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