Таджикские бизнесмены призывают своих пакистанских коллег к расширению торговли и достижению, таким образом, десятикратного увеличения таджикско-пакистанского оборота.

Инвесторы и бизнесмены из Таджикистана заинтересованы предложенными премьер-министром Пакистана Имраном Ханом стимулами, которые помогут двум странам увеличить объем двусторонней торговли до $500 млн, сообщает пакистанское издание The Express Tribune.

Желание развивать торговлю с Пакистаном выразил глава Союза развития частного сектора Таджикистана Файзали Раджабов.

«Две наши страны имеют огромный потенциал для расширения торговли, создания совместных предприятий и инвестиций в различных областях», - сказал Раджабов на встрече в Исламабаде с деловыми кругами Пакистана.

Он призвал пакистанских бизнесменов и инвесторов быть более активными в продвижении деловых отношений со своими таджикскими коллегами, поскольку странам есть к чему стремиться для взаимного сотрудничества.

Раджабов подчеркнул, что Пакистан может экспортировать многие товары в Таджикистан, в том числе мебель, сахар, текстиль и цемент. Он попросил пакистанских экспортеров прилагать усилия, чтобы воспользоваться возможностями.

«Инвесторы из Китая и других стран принимают активное участие на рынке Таджикистана», - сказал он, настаивая на том, что пакистанские инвесторы должны также сосредоточиться на Таджикистане, чтобы получить доступ к огромному рынку Центральной Азии.

Согласно официальной статистике Таджикистана, объем двустороннего таджикско-пакистанского товарооборота в 2018 году составил $62 млн. Более $52 млн в товарообороте между двумя странами составляет импорт пакистанской продукции Таджикистаном.

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