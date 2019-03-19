Таджикский певец Кадами Курбон за короткое время стал мега-популярным - он первый таджикский певец, чьи ролики на YouTube посмотрели более трех миллионов раз. Теперь его приглашают сниматься в рекламе крупнейшие компании страны, он даёт гастроли зарубежом и готовит свой первый альбом.

На самом деле это очень трогательная история: Кадами Курбон, сельский учитель музыки, жил себе в кишлаке на юге республики, зарабатывал на жизнь выступлениями на свадьбах и народ его очень любил; потом ролики с его выступлениями попали в интернет, стали набирать миллионные просмотры, на Кадами Курбона обратили внимание журналисты, сделали с ним интервью и тут началось.

Виртуальным “музыкальным критикам” творчество Кадама очень не понравилось, они сочли его музыку безвкусной, шутки неуместными и поспешили поделиться своим мнением в соцсетях. Критики было так много, что за Кадами Курбона пришлось вступиться Олегу Фезову, исполнителя поддержал Джонибек Муродов, его история не оставила равнодушными и копирайтеров, потому что скоро Кадам появился в рекламе крупных компаний.

На сегодня он единственный таджикский исполнитель, чьи ролики на YouTube посмотрели более трех миллионов раз, но Кадами Курбон за своими успехами в сети, к счастью или к несчастью, не следит – у него до сих пор кнопочный мобильный телефон.

12 концертов в Москве, два в Санкт-Петербурге

Выступления Кадами Курбона – это пародии, в которых куча импровизации и юмора. Он сам играет на синтезаторе, поёт какую-нибудь песню чаще из индийского кино, когда музыка приближается к кульминации, вытаскивает из кармана маленький, игрушечный пистолет и стреляет сначала в свою танцовщицу, которая падает навзничь, потом стреляется сам; потом пауза, потом оба поднимаются и продолжают - он играть и петь, она танцевать. Его зрители валятся от смеха на пол (если честно, это действительно очень смешно), причем сам он, как настоящий артист, сохраняет абсолютно серьезное выражение лица, от чего люди смеются еще больше.

Кадами Курбон Фото Asia-Plus

Когда за Кадами Курбона заступался Олег Фезов он назвал его творчество продолжением традиций масхарабозов, и, пожалуй, сегодня он действительно один из немногих артистов, кто заставляет простой народ смеяться от души. Причем не только внутри Таджикистана, но и за его пределами: Кадами Курбон даёт свои концерты таджикским мигрантам в Москве и Санкт-Петербурге и, между прочим, собирает полные залы.

- Кадам, расскажите подробнее, что это была за поездка в Россию?

- Эта поездка состоялась по просьбе и при помощи таджикских мигрантов, мы поехали в Москву в феврале этого года. В этой поездке меня сопровождал сын Каноат. Это была первая в моей жизни поездка за пределы страны. В аэропорту Москвы нас встретил Рахматулло Мирзоев, брат Сангали Мирзоева, который всегда был рядом с нами. В России мы пробыли 15 дней, дали в Москве 12 концертов, и в Санкт-Петербурге – два.

- Много мигрантов пришло?

- Много, я выступал в основном в ресторанах, и народа собиралось от 200 то 500 зрителей. Выступали в течение трех часов: люди заказывали песни - я пел. Встречи были искренными. Те, кто раньше приходил, находили места и сидя смотрели, а кому места не досталось - стоя смотрели и даже танцевали. Причем на концерты пришли не только таджики, но и другие - фотографировались со мной, танцевали и радовались, хотя некоторые вообще не понимали о чем я пою.

“Засыпал в обнимку с аккордеоном”

После российских концертов Кадам вернулся на родину в свой кишлак Чангам в районе Шамсиддина Шохина Хатлонской области. Это село совсем еще молодое, только-только застраивается. Дома в селе не огорожены заборами, все люди живут дружно, как родственники. Когда мы приехали на интервью Кадам копался на своем приусадебном участке - вместе с детьми сажал деревья. Дома он вовсе не звезда.

Дома Кадами Курбон не звезда Фото Asia-Plus

- Кадам, а как вы вообще начали петь?

- Я когда учился в шестом классе в нашем районе прошел конкурс “Бустон”. На нем я сыграл на аккордеоне и спел песню про родину. Жюри меня тогда очень хвалило и с того времени я захотел стать артистом. Но удалось закончить только среднюю школу. Ни в каком университете или институте не учился. Пению и игре на музыкальных инструментах меня научил учитель музыки Саидмурод Рахмонов. Он дружил с моим отцом и разрешал мне на ночь брать из школы аккордеон домой. А уже дома мне помогал брат Нурмухаммад Курбонов. Он сам не пел, но хорошо играл на аккордеоне. Вот так я и учился - ночью иногда в обнимку с аккордеоном засыпал.

- Когда пришлось спеть впервые на людях?

- Это были проводы молодежи села в армию. В те времена молодых людей очень пышно и торжественно провожали, за день до этого близкие призывника обязательно звали певца.

Вот так я и начал работать.

Cело, где живет Кадами Курбон, совсем еще молодое, только-только застраивается. Фото Asia-Plus

Потом меня самого забрали в армию. Ну, а как вернулся вновь стал петь, но теперь уже занялся делом серьезно. Был у меня двоюродный брат Шарифджон Сангов. Покойный был уроженцем села Дагестан нашего района. С ним вот вместе и ходили на свадьбы. А сейчас уже сын сопровождает меня и тоже поет песни.

Все музыкальные инструменты я купил сам. Их, правда, у меня не очень много.

- Но вы где-то работаете?

- С 1997 года в школе №33 нашего села руководителем кружка самодеятельности и еще учителем музыки. Все торжественные мероприятия школы проходят с моим участием. Иногда в праздничные дни посещаем военные части и погранзаставы.

“Я люблю веселить зрителей”

- Почему индийские песни?

- Любовь к индийским песням у меня от фильмов. Это сказочная страна. Помню, когда еще учился, в нашем селе часто показывали индийские фильмы. Это было в 80-х годах. С куском хлеба в руках мы – дети села – шли на просмотр нового фильма. Вот с того времени учил их песни. Потом исполнял на мероприятиях в школе. А потом уже, со временем, начал перевозвучивать эти песни, и сейчас, они есть в моем репертуаре до сих пор.

- Кстати, по поводу репертуара, хотелось бы знать, как в основном вы подбираете песни?

- На самом деле никакого специального способа нет. Переозвучиваю те песни, что мне нравятся. Важно, чтобы они были веселыми. Я и сам люблю пошутить, как вы знаете люблю веселить зрителей. Детский пистолет или платок на голове тоже считаются частью моего образа, я их использую для привлечения внимания зрителей. А еще люблю общаться со своим зрителем прямо посередине исполнения. Иногда с “ямахой” “играю”, переворачиваю и изображаю звук двигателя машины. Все это для веселья. Людям нравится.

Однажды я на своем участке собирал урожай зерна. Позвонил один знакомый и сообщил, что приехали две русские девушки и тебя ищут. Хотят с тобой поговорить. Бросил работу и поехал в Восейский район. Действительно, меня ждали две девушки. Оказалось, что они из России приехали для того, чтобы со мной повидаться. Посмотрев мой видеоролик с песней на индийском языке, он поспорили между собой. Одна утверждала, что песню исполняет таджик, а другая настаивала, что это араб. Первая тогда начала поиск и через друзей и знакомых нашла меня.

Мы очень долго беседовали, я спел для них несколько песен и мы вместе сфотографировались. На прощание они пригласили меня в Россию.

- Джонибек Муродов обещал вам сотрудничество и говорил, что запишет с вами клип. Он сдержал обещание?

- Да, мы начали сотрудничество с Джонибеком. Сейчас продолжается процесс записи клипа. В преддверии Навруза песня будет готова и представлена зрителям. Музыку для песни написал Шарофиддин.

- Какие у вас планы на будущее?

- Моя главная цель – подготовить свой первый альбом.

ДОСЬЕ “АП”:

Кадами Курбон родился 1 февраля 1974 года в селе Чагам джамоата Чагам района Шамсиддин Шохин Кулябского региона в семье учителя. Отец Гулмахмад Курбонов преподавал химию и биологию, а мама является матерью-героиней. Учился в школе №11 имени Алишера Навои (сейчас средняя школа №33). В 1993-1995 годах прошел военную службу в рядах Вооруженных сил Таджикистана.

Среди 10 детей семьи Кадами Курбон является восьмым ребенком. Он женат, имеет 6 детей – 4 сына и 2 дочки. Старшая дочь замужем. Сын Каноат, который поет вместе с ним, тоже женат и является студентом Института искусств. Остальные дети учатся в школе.

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