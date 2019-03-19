Сегодня, 19 марта, официальные лица правительства Таджикистана, Азиатского банка развития (АБР) и центров по реализации проектов завершили оценку реализации проектов, финансируемых АБР в стране, за 2018 год и согласовали действия по улучшению.

«В прошлом году наши совместные проекты работали хорошо, - отметил постоянный представитель АБР в Таджикистане Прадип Сривастава. - Мы надеемся, что с недавними реформами и инновациями, такими как новая система закупок АБР и портал выплат клиентам, качество и эффективность реализации проектов станет еще лучше».

На заседании были подведены итоги годового обзора реализации проектов, проводимого совместно АБР и правительством Таджикистана при участии исполнительных агентств и отраслевых министерств.

Были обсуждены вопросы, влияющие на реализацию проектов, и согласованы конкретные меры для их решения. Один из вопросов, который требует решения – длительные внутренние процедуры по ратификации финансовых соглашений и по выполнению условий вступления проектов в силу.

Было отмечено, что для решения вопросов налогообложения в рамках проектов, правительство намерено разработать и принять реестр инвестиционных проектов, освобожденных от налогов.

В 2018 году портфель АБР в Таджикистане включал 16 проектов на стадии реализации на общую сумму $769 млн, из которых $686 млн или 89% финансировались на грантовой основе.

Энергетика и транспорт являлись основными получателями общей помощи АБР, получив 45,1% и 29,5%, соответственно. АБР также финансировал сельское хозяйство, природные ресурсы и сельское развитие (9,2%); водоснабжение и другую городскую инфраструктуру и услуги (5,4%); здравоохранение (4,2%); образование (4,1%) и финансовый сектор (2,5%).

Также реализовывались 12 грантовых проектов технической помощи на общую сумму $16 млн.

Таджикистан вступил в АБР в 1998 году. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме свыше $1,7 млрд в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи. Партнерство АБР с Таджикистаном восстановило или построило новую транспортную и энергетическую инфраструктуру в стране, помогло в социальном развитии, расширило сельскохозяйственное производство и поддержало развитие регионального сотрудничества и торговли.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свою работу по искоренению крайней бедности.

В 2018 году, общие обязательства АБР по новым кредитам и грантам составили $21,6 млрд.

АБР был создан в 1966 году, его акционерами являются 68 стран, из них 49 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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