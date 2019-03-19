Исследовательская компания The Economist Intelligence Unit, специализирующаяся на экономическом прогнозировании, определила список самых дорогих и дешёвых городов для проживания в 2019 году, сообщает Spot. Исследование ежегодно проводится уже в течение 30 лет, пишет CA-NEWS.
Аналитики сравнивают стоимость хлеба и других товаров первой необходимости в 133 городах мира. В сравнительном анализе за основу были взяты цены на проживание в Нью-Йорке, которые в совокупности составляли ровно 100 баллов.
Впервые три первых места заняли сразу три города: Париж, Гонконг и Сингапур.
В целом же, список десяти самых дорогих городов мира выглядит так:
1. Сингапур (Сингапур)
1. Париж (Франция)
1. Гонконг (Китай)
4. Цюрих (Швейцария)
5. Женева (Швейцария)
5. Осака (Япония)
7. Сеул (Южная Корея)
7. Копенгаген (Дания)
7. Нью-Йорк (США)
10. Тель-Авив (Израиль)
10. Лос-Анджелес (США)
Аналитики отмечают, что жизнь, как правило, дорога в тех городах, которые являются самыми удобными и безопасными. Почти все из этого списка попали ранее в рейтинг лучших для жизни мест мира.
И, наоборот, там, где мало возможностей или наблюдаются проблемы с политикой или экономикой, жизнь сравнительно недорогая.
Так, самыми дешевыми городами мира стали Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия) и Ташкент.
В целом же, список десяти самых дешевых городов мира выглядит так:
1. Каракас (Венесуэла)
2. Дамаск (Сирия)
3. Ташкент (Узбекистан)
4. Алматы (Казахстан)
5. Бангалор (Индия)
6. Карачи (Пакистан)
6. Лагос (Нигерия)
7. Буэнос-Айрес (Аргентина)
7. Ченнай (Индия)
8. Нью-Дели (Индия).
Душанбе в список не попал.
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Alijon2 часа назад
Даже на эту списку не попали =)))). Я считал Казахстана самый дорогой город но я ошибся, теперь я знаю, что Таджикистан самый дорогой Республика. Хотя было бы не обидно если продавали качественные и хорошие продукции!