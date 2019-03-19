Исследовательская компания The Economist Intelligence Unit, специализирующаяся на экономическом прогнозировании, определила список самых дорогих и дешёвых городов для проживания в 2019 году, сообщает Spot. Исследование ежегодно проводится уже в течение 30 лет, пишет CA-NEWS.



Аналитики сравнивают стоимость хлеба и других товаров первой необходимости в 133 городах мира. В сравнительном анализе за основу были взяты цены на проживание в Нью-Йорке, которые в совокупности составляли ровно 100 баллов.

Впервые три первых места заняли сразу три города: Париж, Гонконг и Сингапур.

В целом же, список десяти самых дорогих городов мира выглядит так:



1. Сингапур (Сингапур)

1. Париж (Франция)

1. Гонконг (Китай)

4. Цюрих (Швейцария)

5. Женева (Швейцария)

5. Осака (Япония)

7. Сеул (Южная Корея)

7. Копенгаген (Дания)

7. Нью-Йорк (США)

10. Тель-Авив (Израиль)

10. Лос-Анджелес (США)



Аналитики отмечают, что жизнь, как правило, дорога в тех городах, которые являются самыми удобными и безопасными. Почти все из этого списка попали ранее в рейтинг лучших для жизни мест мира.



И, наоборот, там, где мало возможностей или наблюдаются проблемы с политикой или экономикой, жизнь сравнительно недорогая.

Так, самыми дешевыми городами мира стали Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия) и Ташкент.

В целом же, список десяти самых дешевых городов мира выглядит так:



1. Каракас (Венесуэла)

2. Дамаск (Сирия)

3. Ташкент (Узбекистан)

4. Алматы (Казахстан)

5. Бангалор (Индия)

6. Карачи (Пакистан)

6. Лагос (Нигерия)

7. Буэнос-Айрес (Аргентина)

7. Ченнай (Индия)

8. Нью-Дели (Индия).

Душанбе в список не попал.

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