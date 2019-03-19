Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали посетили сегодня совместный таджикско-турецкий завод "Акиа Авесто Автоматив Индастри" по сборке автобусов марки «AKIA» в Душанбе.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /13

Производство автобусов на предприятии началось в феврале прошлого года, однако официальный старт предприятию президент дал сегодня, 19 марта.

На создание мощностей по выпуску и техническому обслуживанию автобусов и грузовиков будет направлено в общей сложности 20 миллионов долларов. Данную сумму будут инвестировать таджикская и турецкая компании в равном размере – по $10 млн. Об этом говорится в заключенном между правительством Таджикистана, таджикской компанией «Авесто Групп» и турецкой компанией Ulasim Ic Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi соответствующем инвестиционном соглашении, сообщает пресс-служба президента РТ.

Совместное предприятие доведёт производственную мощность автобусов до 300 единиц в год, количество работников за счёт местных специалистов будет доведено до 200 человек.

Собранные и производимые автобусы, соответствующие международным стандартам «Евро-5», оснащённые двигателями авторитетной компании «Мерседес Бенц», немецкой фирмы «Zahnrad Fabrik», а также запасные части и детали закупаются с особой гарантией и с высоким качеством у известных немецких и турецких компаний. Согласно плану, предусмотрено производить поэтапно 5 видов общественного пассажирского транспорта. На первом этапе будут выпускаться внутригородские автобусы длиной 12 метров и вместимостью 98 пассажиров: 26 посадочных мест и 72 — стоячих.

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