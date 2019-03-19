Узбекистан ввёл для граждан ОАЭ безвизовый режим сроком на 30 дней, предпринимателям будут выдаваться многократные годичные визы.
Согласно указу президента Шавката Мирзиёева, с 20 марта текущего года для граждан Объединенных Арабских Эмиратов вводится безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию Узбекистана, сообщает CA-NEWS.
Кроме этого, гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями, будут оформлять многократные визы сроком до одного года в течение 3 рабочих дней, не считая дня приема документов. Также отменяется требование об обращении приглашающего юридического лица в Узбекистане в МИД.
Целью изменений является дальнейшая активизация политического, торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Узбекистаном и ОАЭ, создание благоприятного инвестиционного климата и развитие туристского потенциала страны.
Напомним, что ранее, в начале года, Узбекистан ввёл безвиз для граждан 45 стран (список). А с февраля прошлого года граждане Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии получили право приезжать в Узбекистан без визы на срок до 30 дней.
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Alijon4 часа назад
Не пора ли нам реально работать по туристическим вопросам!!!