Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд возможно лишил некоторых полномочий наследного принца Мохаммеда бин Салмана, сообщает CA-NEWS со ссылкой на The Guardian.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не принимал участие в ряде важных совещаний на уровне министров и дипломатических встречах в королевстве в течение последних двух недель после того, как якобы был лишен некоторых своих полномочий в сферах экономики и финансов.

По информации издания, предполагается, что решение ограничить, даже если и временно, обязанности наследного принца было раскрыто группе старших министров на прошлой неделе его отцом, королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Как отмечает источник, один из доверенных советников короля Мусаид аль-Айбан, недавно назначенный советником по нацбезопасности, теперь будет неофициально контролировать инвестиционные решения от имени короля.

По информации The Guardian, кронпринц не пришел на два последних еженедельных заседания кабмина, которые возглавляет король, а также не присутствовал на встречах с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), премьер-министром Ливана и послами Индии и Китая. Официальный представитель правительства королевства в Вашингтоне отказался комментировать эту информацию, а также не предоставил данные о местонахождении саудовского наследного принца.

Мухаммед ибн Салман © РИА Новости, Сергей Гунеев

Несмотря на то, что Мухаммед бен Сальман и раньше пропускал встречи, источник, знакомый с работой королевского двора, заявил изданию, что отсутствие кронпринца в последние две недели стало большим сюрпризом. Предполагается, что король был особенно недоволен отсутствием сына на заседании кабмина во вторник, во время которого он обсуждал множество проблем, стоящих перед королевством. В двухчасовом обращении король, как отмечает газета, выразил обеспокоенность по поводу потерянных инвестиций в экономику Саудовской Аравии.

Как отмечает издание, отношения короля и наследного принца находятся под пристальным вниманием с момента убийства в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Существовали предположения о причастности к этому Мухаммеда бен Сальмана, но саудовское правительство отвергло эти данные.

Хашогги, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии "в результате конфликта". Тело журналиста до сих пор не найдено.

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